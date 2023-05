Football – Séville sort la Juventus et affrontera la Roma en finale de la Ligue Europa Les Espagnols ont battu les Turinois après prolongations et retrouveront l’équipe de José Mourinho, qui a éliminé Leverkusen, le 31 mai à Budapest.

Le duel entre Sévillans et Turinois est allé au bout des prolongations. AFP

Grâce à un but providentiel de l’Argentin Erik Lamela en prolongation, le Séville FC, spécialiste de la compétition, a fait tomber la Juventus Turin 2-1 après le nul de l’aller (1-1), et s’est qualifié pour la finale de Ligue Europa où il affrontera l’AS Rome, qui a fait match nul 0-0 contre Leverkusen (aller 1-0), le 31 mai à Budapest.

Séville pour un 8e titre

Les sextuples vainqueurs de la C3 ont encore frappé! Déchaîné dès l’entame, le Séville FC a dominé la Juve toute la première période, mais a encaissé le premier but par Dusan Vlahovic à la 65e, avant que Suso n’égalise dans la foulée d’une superbe frappe du gauche (71e).

Et en prolongation, c’est l’Argentin Lamela qui a repris de la tête au point de pénalty un centre servi par Bryan Gil (95e) pour propulser le club andalou, recordman du nombre de sacres en C3, vers une septième finale en sept participations.

L’histoire d’amour continue entre la petite sœur des coupes d’Europe et le club rouge et blanc. Le Séville FC était tout proche de la relégation en Liga il y a de cela deux mois à peine, et se retrouve désormais à disputer une finale continentale face à l’AS Roma du «Special One» José Mourinho.

Et de sept pour Mourinho

Un José Mourinho qui, un an après un sacre en Conférence League contre Feyenoord, s’est offert une nouvelle finale européenne avec l’AS Rome, cette fois au niveau supérieur en Ligue Europa, en éliminant le Bayer Leverkusen.

Les Romains s’étaient imposés au match aller 1 à 0 sur un but de l’enfant du club giallorosso, Edoardo Bove, et ont résisté au pressing des hommes de Xabi Alonso, se montrant très solides pour arracher le nul (0-0), avec une défense à cinq, renforcée par le milieu récupérateur serbe Nemanja Matic.

La sortie sur blessure en fin de première période de Leonardo Spinazzola, remplacé par Nicola Zalewski, n’est venue perturber l’édifice défensif romain.

À 60 ans, il s’agira pour Mourinho le 31 mai prochain à Budapest de sa septième finale européenne de sa carrière, plus trois finales de Supercoupe d’Europe perdues.

Certes, elle n’aura pas le prestige des sacres en Ligue des champions avec Porto en 2004 et l’Inter en 2010 (plus une finale perdue avec Chelsea en 2008), mais elle pourrait lui permettre de retrouver la C1 la saison prochaine en cas de triomphe.

AFP

