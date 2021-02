Portrait de Stéphane Morey – Sexe, hasard et cinéma L’infatigable activiste culturel vient d’être nommé secrétaire général de Cinéforom malgré son jeune âge. Boris Senff

Stéphane Morey a été nommé secrétaire général de Cinéforom. Florian Cella

Au vu des multiples casquettes qui défilent sur sa tête depuis une dizaine d’années, Stéphane Morey aurait déjà pu se retrouver sur cette page depuis belle lurette, ne serait-ce que pour son festival La Fête du Slip, cofondé avec sa sœur Viviane en 2012, manifestation lausannoise pionnière mais bien implantée qui fait la part belle aux questions de genre, découvrant les joies du sexe en films et en musiques. L’actuel secrétaire général de l’Association romande de la production audiovisuelle est aussi actif dans le Bureau Culturel Vaud, dans le magazine «Culture Enjeu» et, depuis la pandémie, se démène sans répit dans les rangs de la task force Culture Romande. On oublie probablement encore quelques coups de main qu’il doit certainement donner à droite ou à gauche…