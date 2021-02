Témoignages en ligne – Sexisme et harcèlement à l’UNIL dénoncés sur Instagram Un collectif a recueilli des récits glaçants et accuse la direction d’inaction. Celle-ci défend les mesures mises en place. Chloé Banerjee-Din

L’Université de Lausanne est épinglée par un collectif issu de la Grève féministe. Keystone

«Lors d’un apéro de fin de congrès, quelqu’un est venu derrière moi et m’a attrapé les seins, puis est reparti. C’était un prof de ma faculté.» Depuis lundi, les témoignages anonymes qui s’égrènent sur le compte Instagram @payetonunil donnent une autre image de ce que peuvent vivre les étudiant/es ou chercheurs/ses de l’Université de Lausanne.

Suivant l’exemple de @payetonepfl, créé en décembre, le collectif UNIL de la Grève féministe a lancé cette initiative avec des récits d’agressions sexuelles, de harcèlement et de discriminations. Une post-doctorante en sciences sociales et politiques relate notamment comment une prolongation de contrat promise a été retirée après l’annonce de sa grossesse, témoignant d’un sexisme aggravé par les structures de pouvoir.

Déficit de confiance

Étudiante et membre du collectif, Clara Almeida Lozar explique que ces témoignages ont commencé à être collectés lors de la grève féministe du 14 juin 2019. «Depuis ce moment, nous avons été en contact avec la direction de l’Université pour mettre en place des solutions en commun, mais les discussions n’ont mené à rien.» Dans un communiqué, le groupe accuse en effet explicitement l’UNIL «d’inaction». L’un des témoignages porte notamment sur le cas d’une assistante doctorante ayant dénoncé des gestes inappropriés d’un professeur sans que rien ne soit entrepris au terme de l’enquête. «La communauté universitaire n’a plus confiance», juge Clara Almeida Lozar.

«Lors d’une soirée avec mon labo de recherche, nous sommes plusieurs collègues à discuter debout. Je sens une main saisir mes fesses et je me retourne. Un collègue plus âgé me dit simplement: «Désolé, j’en ai eu envie.» Témoignage issu de @payetonunil

«On doit toujours faire mieux et aller plus loin, mais peu d’institutions se dotent d’autant d’outils que l’UNIL contre le sexisme et le harcèlement», réagit Géraldine Falbriard, porte-parole de l’alma mater. Une directive a notamment été introduite en 2019 et une page internet propose entre autres le contact d’instances indépendantes pour traiter les plaintes. «Depuis 2016, 2 à 5 cas de harcèlement psychologique ou sexuel nous sont rapportés par année, dont un – ou parfois aucun – est finalement confirmé après enquête indépendante», relève néanmoins Géraldine Falbriard. La porte-parole souligne que ces chiffres ne traduisent pas la réalité du terrain et observe également que certaines personnes renoncent à enclencher une procédure qui peut ne pas être facile. «Oui, le système fonctionne, mais les victimes doivent venir», conclut-elle.