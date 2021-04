Au-delà des clichés – Sexologue: entre fantasme et réalité Le spécialiste en sexologie travaille comme thérapeute ou fait de la recherche scientifique. Découverte d’un métier intriguant. Fabrice Breithaupt

Le conseil, l’éducation et la thérapie font partie des principales activités du sexologue. ISTOCK

Certains métiers repoussent, d’autres attirent, d’autres encore intriguent. Celui de sexologue entre dans cette dernière catégorie. Depuis qu’elle existe, cette profession excite l’imagination: le sexologue serait un grand savant de l’intimité humaine et un as du plaisir. Le mythe est un peu entretenu par des séries TV telles que «Masters of Sex» ou «Sex Education». Spécialiste en sexologie et président de la Société suisse de sexologie (SSS), Lakshmi Waber le reconnaît lui-même: «C’est vrai qu’on fantasme parfois sur ce métier, qu’on l’idéalise. Certains praticiens alimentent aussi ce fantasme, autant par intérêt professionnel que personnel». Mais ce n’est qu’un mythe, que celui qui est aussi psychiatre et psychothérapeute casse d’emblée, de sa voix douce et posée: «Certes, nous sommes des spécialistes de ce domaine. Mais ce n’est pas parce qu’on sait jouer du piano que son partenaire apprécie ce qu’on joue…», sourit-il humblement.