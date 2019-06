Sexualité: Comment vivre en couple sans désir

Question: «Je me sens asexuel et ça pose beaucoup de problèmes dans mon couple. Mon ami ne comprend pas et ça le frustre beaucoup» Pierre, 24 ans

Réponse: La frustration sexuelle est au cœur de nombreuses difficultés conjugales. Ce sentiment est compliqué, car beaucoup d’entre nous peinent à le gérer. Cette difficulté peut remonter à loin si l’individu n’a pas été accompagné par son entourage, en particulier ses parents, à vivre frustration et insatisfaction. La frustration est un vécu affectif qui touche à l’identité et à sa reconnaissance dans la relation. Plus simplement, nous ne nous sentons pas reconnus dans nos besoins si l’autre n’y répond pas de façon satisfaisante. Ce manque de reconnaissance peut engendrer (ou réveiller) une blessure narcissique profonde dont on se protège par de l’agressivité. D’où des réactions de colère, de rejet et de critiques.

Construire une intimité

En tant qu’asexuel, considérezvous que votre intérêt pour la sexualité est bas ou inexistant? Chaque individu a un intérêt varié pour l’érotisme et le sexe. Lorsque celui-ci est bas, la personne peut simplement ne pas avoir d’envie ni de désir ou, dans d’autres cas, ressentir une forme de dégoût. Le plus important pour vous est de vous respecter et de construire une intimité à laquelle vous consentez. Voilà une question intéressante que vous pourriez vous poser: lorsque mon partenaire me fait une avance, suis-je ou non ouvert à cette proposition? Il est fréquent que l’absence de désir ou un faible intérêt pour la sexualité ne signifient pas pour autant une fermeture complète. Si vous sentez une ouverture, discutez-en avec votre ami. Si, au contraire, vous constatez que vous n’êtes pas du tout ouvert, parlez afin de trouver avec lui une manière de faire avec sa frustration. Gardez à l’esprit que le respect de chacun, de vous-même et de lui, vous permettra peut-être de trouver votre voie à tous deux.

NOTRE EXPERT

Cette semaine envoyez vos questions à Nicolas Leuba, psychologue, psychothérapeute FSP, thérapeute de couple, spécialiste en sexologie SSS: nicolas.leuba@femina.ch

CE QUI SE PASSE SOUS LA COUETTE



PAR NICOLAS POINSOT



DURE RÉALITÉ Les problèmes d’érection touchent de plus en plus d’hommes, selon une enquête du site spécialisé charles.co. 60% de ces messieurs ont en effet été victimes au moins une fois dans leur vie d’une panne sous la couette. Le chiffre n’était que de 44% en 2004. Peut-être tout simplement parce que la population vieillit? Certes, les troubles érectiles récurrents concernent 40% des plus de 70 ans. Toutefois, les jeunes sont également touchés, en particulier les grands consommateurs de porno online et d’antidépresseurs. L’augmentation du stress participe aussi au phénomène.

AVEC LES YEUX 30% des Américains préféreraient se priver de sexe plutôt que perdre leur abonnement Netflix, avance un sondage publié dans le Wall Street Journal. Et avec les nouvelles saisons de Stranger Things, Orange is the new black ou La casa de papel qui débarquent en juillet, l’été s’annonce… chaste.

