Sexualité: «J'aimerais qu'on me trouve sexy»

Question: «J’ai 48 ans, un divorce et deux enfants ados. J’ai pas mal de succès auprès des hommes de tous âges, mais je suis convaincue depuis toujours de ne pas être désirable. Quand un homme me drague, j’ai l’impression qu’il le fait non pas parce qu’il est attiré sexuellement, mais parce qu’il tombe amoureux… alors que je rêve d’être abordée, comme mes amies, parce que l’homme me trouve sexy!» Mariana, 48 ans

Réponse: L’herbe serait-elle plus verte de l’autre côté? Vos amies aimeraient sans doute que des hommes tombent amoureux d’elles, alors que vous aimeriez être choisie pour votre désirabilité féminine. Puisque vous dites avoir depuis toujours vécu ce phénomène, nous pouvons poser l’hypothèse que ce que vous recevez est en miroir de ce que vous donnez; autrement dit, que le message amoureux reflète simplement ce que vous dégagez et ensuite ce à quoi vous êtes réceptive.

Polarisation



Chacun de nous est à tout moment positionné, consciemment ou pas, quelque part entre la recherche de l’émotion (le grand amour) et de la pulsion sexuelle (ou génitale).

Si vous vous êtes toujours perçue comme plus intéressante – ou compétente – sur le plan sentimental plutôt que sexuel, vous émettez des signaux en rapport avec ce type de rencontre. Par exemple, il est possible que vous regardiez plus les hommes dans les yeux que plus bas, que vous engagiez vite une discussion (par exemple, sortez-vous rapidement de la boîte de nuit pour pouvoir dialoguer et apprendre à connaître ce bel inconnu?). La femme plus polarisée du côté génital aura quant à elle plutôt tendance à donner en premier lieu des signaux d’intérêt sexuel. Cela ne veut aucunement dire que vous devez renoncer à qui vous êtes ou faire semblant d’être quelqu’un d’autre. Par contre, si vous envisagez d’élargir ou assouplir vos codes, faites-vous accompagner (par une amie ou un(e) thérapeute) afin de comprendre les enjeux entourant votre histoire personnelle. Pour être authentique et dans le respect de vous-même, il s’agirait de faire un travail sur votre ouverture aux signaux corporels (par exemple apprendre à écouter votre propre bassin, vos sensations physiques et pas seulement les pensées ou les émotions).

Cela impliquera sans doute un petit questionnement sur ce que vous souhaitez développer et jusqu’où vous vous permettrez d’incarner votre féminité.

NOTRE EXPERTE

Cette semaine, envoyez vos questions à Laurence Dispaux, psychologue-psychothérapeute FSP, conseillère conjugale FRTSCC, sexologue clinicienne ASPSC: laurence. dispaux@femina.ch

CE QUI SE PASSE SOUS LA COUETTE



PAR NICOLAS POINSOT



CHOIX MULTIPLES Jusqu’ici, lorsqu’on partait en quête de partenaire sur Tinder, les options possibles se limitaient à la trinité classique: un homme, une femme, un homme ou une femme. Mais l’appli de dating a décidé d’introduire davantage de nuances, inspirées à la fois par les différentes étiquettes LGBTQIA + et par les apports récents de la sexologie. Les utilisateurs pourront cocher trois orientations/genres parmi neuf critères: hétérosexuel, lesbienne, gay, bisexuel, asexuel, demi-sexuel, pansexuel, queer et «en questionnement». Une fonctionnalité inaugurée dès cet été.

BANDE SON La vogue du podcast a fait émerger un nouveau type de contenu: le porno sonore. Des plateformes érotiques proposent ainsi d’exciter l’auditeur(trice) sans aucune image: lecture de textes classés X, enregistrements de couples faisant l’amour, voix sensuelle qui s’abandonne au dirty talk…

Retrouvez d'autres articles sur la vie de couple et la sexualité sur www.femina.ch