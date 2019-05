Sexualité: L'amour durant les règles, ça me stresse

Question: «J’ai de la peine à comprendre que ma nouvelle copine veuille avoir des rapports sexuels lors de ses règles; j’ai toujours pensé que les filles les évitaient pendant cette période et, franchement, je ne suis pas fan moi-même. D’ailleurs, je n’ai jamais essayé. Devrais-je lui proposer la sodomie ou la fellation pour quand même répondre à son désir?» Kevin, 20 ans

Réponse: Le choix d’avoir des rapports sexuels ou pas durant les règles est très personnel, certaines femmes se sentant incommodées et d’autres, au contraire, très facilement émoustillées et désirantes. Certains hommes aiment la lubrification supplémentaire, d’autres sont apeurés ou dégoûtés par la vue du sang. A chaque couple de décider ce qui lui convient. Pourquoi ne pas essayer une fois (en protégeant les draps) et voir si le sang change quelque chose? Le début, le milieu et la fin de règles peuvent aussi être vécus différemment.

Si ce n’est pas l’idée des règles en tant que telles qui vous rebute et que vous pouvez envisager de vivre des moments érotiques pendant cette période sans forcément de pénétration, explorez et inventez. Vous évoquez sodomie et fellation, n’oubliez pas que votre amie a peut-être également envie de ressentir du plaisir, de l’excitation génitale.

Liberté et profit

Une discussion sur les besoins de chacun s’impose, d’autant plus que vous êtes soucieux de répondre à son désir. En effet, en quoi l’abstinence durant les règles l’affecterait-elle, en dehors de la frustration sexuelle? Se sentirait-elle touchée émotionnellement, moins aimée ou désirée, sale à vos yeux, pas reconnue dans sa féminité ou autre chose encore? Se considérerait-elle comme moins acceptée dans son corps de femme ou moins libre? Dans certaines cultures et religions (comme à certaines époques), la femme ne doit pas être abordée physiquement durant la menstruation et beaucoup d’entre elles ont pu dire que le repos inhérent aux règles pouvait être vécu comme une agréable mise à distance. Pas une distance hostile, mais un espacetemps qui permet de se ressourcer, de créer un manque, qui donne aux deux partenaires l’envie de se retrouver ensuite. Tout cela a du sens, mais aujourd’hui j’entends davantage de femmes parler de l’importance que revêt le sentiment d’être libre et désinhibée dans leur sexualité, y compris par le fait de ne pas se sentir interdites durant leurs règles. Profitez!

NOTRE EXPERTE

Cette semaine, envoyez vos questions à Laurence Dispaux, psychologue-psychothérapeute FSP, conseillère conjugale FRTSCC, sexologue clinicienne ASPSC: laurence. dispaux@femina.ch

CE QUI SE PASSE SOUS LA COUETTE



PAR CHARLES-ANDRÉ AYMON



STÉRÉOTYPE Les clichés les plus éculés se révèlent parfois – malheureusement – exacts. Ainsi, une femme sirotant une boisson alcoolique est effectivement perçue comme «sexuellement disponible et quelque peu déshumanisée», selon une étude menée par le Worcester Polytechnic Institute, au Massachusetts. Dans une série d’expériences réunissant 400 personnes, hommes et femmes, le seul fait de tenir une bouteille de bière connote sexuellement une femme, ce qui n’est pas le cas pour un homme. La bouteille d’eau, quant à elle, échappe à ce stéréotype.

FLUIDES Vous vous sentez hétéro, bi ou gay? Ça pourrait ne pas durer. Selon une étude publiée dans le Journal of Sex Research, les préférences sexuelles peuvent évoluer drastiquement jusqu’à la fin de la vingtaine, alors que les limites entre les trois catégories citées peuvent demeurer floues.

