Regard sur l’Iran – Shaho Maroufi, enfant d’un pays où le foot et le peuple sont prisonniers Il est le seul footballeur iranien de Swiss Football League. Le milieu de Stade Lausanne Ouchy parle de ce pays où les abus autoritaires tuent et glacent le sang. Florian Vaney

Éloigné des terrains et de son pays, Shaho Maroufi prend son mal en patience. Laurent de Senarclens / 24heures

Shaho Maroufi connaît les règles. Remettre les pieds en Iran, terre de ses ancêtres et domicile de toute la branche paternelle de sa famille, il l’imagine. Il le prévoit même. Son dernier séjour date de 2019. Le prochain viendra, il en est sûr. Quand? C’est la question. Parce que la situation politique au pays incite plus aux manifestations face à la répression qu’au tourisme. Et que pour y être accepté sans trop craindre pour sa sécurité personnelle, il vaut mieux éviter tout propos public en mesure de froisser le régime en place.