Paroles paroles – Shania Twain, cow-girl féministe Elle est devenue l’une des plus grandes pop stars du monde. La Canadienne, qui a longtemps perdu sa voix suite à une maladie, vient de sortir un nouvel album. Et fait l’objet d’un documentaire sur Netflix. Martin Scholz - Die Welt

Shania Twain: «Aujourd’hui, dans la country, tout est tellement propre…» INVISION/REBECCA CABAGE

Elle était la reine de la country pop et rock. Dans les années 90, impossible d’échapper au phénomène Shania Twain. La chanteuse canadienne de 57 ans a vendu plus de 100 millions d’albums: «You’re still the one», «Man! I feel like a woman!» «That don’t impress me much», «I’m gonna getcha good», autant de tubes internationaux qui mêlent country, rock, pop, musique du monde et qui ont permis à la chanteuse de remporter cinq Grammy Awards. Prise sous contrat par le manager de Bruce Springsteen, Jon Landau, elle a joué dans les plus grands stades et a même fait la couverture de «Time Magazine».