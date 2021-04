Tennis – Shapovalov inscrit au Geneva Open… Benoît Paire aussi! À pile un mois du début du tournoi, le Gonet Geneva Open voit son entry list gonfler de quelques jolis noms. Denis Shapovalov en est l’attraction principale. En attendant Roger Federer? Mathieu Aeschmann

Le central du Parc des Eaux-Vives retrouvera ses stars après deux ans d’absence. Pour le public, comme ici en 2016, il faudra par contre encore patienter. Paolo Battiston/TdG

Le Gonet Geneva Open dévoilera son «entry list», comprenez la liste de ses participants hors «wild card», lundi soir. Mais à pile un mois de l’ATP 250 du Parc des Eaux-Vives (15-22 mai), quelques indiscrétions ont filtré quant à l’identité des premiers inscrits.

Et, très belle surprise, Denis Shapovalov a annoncé sa présence au bout du lac. Le Canadien avait découvert Genève en défendant les couleurs du «Monde» lors de la Laver Cup 2019 et, visiblement, il a adoré. Même si le public ne pourra pas admirer son tennis de cristal (100 spectateurs maximum), «El Shapo» (13e mondial) reste une attraction de luxe pour les organisateurs et les télévisions.

L’autre nom qui risque d’attirer regards et d’alimenter les débats est celui de Benoît Paire. Le Français traverse une phase de «dépression sportive profonde» mais bénéficie du système de «classement Covid» adapté par l’ATP pour se maintenir dans le Top 50 (35e). Jugez plutôt: depuis le retour au jeu en août dernier, Benoît Paire a aligné treize défaites au premier tour et deux deuxièmes tours (2-13); le tout en décrivant chaque semaine un peu plus son dégoût d’un circuit qui sonne creux.

«Franchement, j’en ai rien à branler de ce match, déclarait-il encore cette semaine après sa défaite d’entrée à Monte-Carlo. J’habite à deux heures de route, chez mes parents. J’ai encore un double à jouer puis je me casse chez moi. Arriver dans des cimetières pareils, ça me déprime un peu.»

Le cadre idyllique du TC Genève Eaux-Vives a-t-il une chance de redonner le plaisir simple du jeu à l’Avignonnais? Sait-on jamais. Dans le cas contraire, son art de la punchline auto-destructive aura au moins le mérite de braquer les projecteurs sur le GGO.

Une wild card pour Stricker?

Et les Suisses? Avec le décalage d’une semaine de Roland-Garros, donc de ses qualifications, Henri Laaksonen et Marc-Andrea Hüsler deviennent éligibles pour un passage à Genève. Quant à Dominic Stricker, récent vainqueur du Challenger de Lugano, il serait surprenant qu’une place ne lui soit pas réservée dans le tableau des qualifications.

Restent donc Stan Wawrinka et Roger Federer. Le premier tente de se refaire une santé et une condition physique après les ravages de son infection à la Covid-19. Si son corps répond comme il le souhaite, on peut espérer le revoir sur les lieux de son doublé (2016–2017).

Quant Federer, lequel affûte sa condition physique avant de revenir au jeu à Madrid, il pourrait bien ne s’être jamais retrouvé aussi proche d’une participation au Geneva Open. Le recul de Roland-Garros – lequel empiète d’une semaine la courte saison de gazon – pourrait en effet pousser le «Maître» à zapper Paris.

Or comme il n’est pas inscrit à Rome, un petit ajout entre Madrid et le gazon le ferait passer automatiquement… par Genève. On peut rêver.

