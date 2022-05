Chronique cannoise «Du vent dans les palmes» 7/12 – Sharon a froid Pascal Gavillet

Sharon Stone ne change pas d’une année à l’autre. PG

Chaque année, le tournant du festival surgit dès le premier (et le seul) lundi. La fatigue commence à gagner la partie, on fait une croix sur des films qu’on ne verra jamais, nos voisins de siège sentent de moins en moins la rose, les festivaliers se traînent dans le palais, s’abreuvant de cafés gratuits, d’autres errent en dehors, le nœud pap’ de travers et le panneau quêtant une invitation ne précisant même plus pour quel film. Sur la Croisette, des fêtes sans people agglutinent des nobodies aux smartphones pailletés, on y mange des hamburgers n’importe comment, et personne n’est capable de nommer les ministres nommés quatre jours plus tôt, ce dont tout le monde se fout ici comme de sa première accréditation.

«Du vent dans les palmes» (6/12) À Cannes, Lionel Baier monte au front Chronique cannoise «Du vent dans les palmes» 5/12 Scène de Palais, scène de rue «Du vent dans les palmes» 4/12 Un vestige de film en guise d’hommage Et puis il y a Sharon Stone. La revoici comme chaque année ressortie du frigo, faisant la une de «Nice-Matin» – qui pourrait presque garder les invendus et les ressortir, mais il faudrait changer la date, je sais, impossible – et une montée des marches triomphante (lorsqu’il n’y a pas de gala de l’amfAR à présider). Elle n’a jamais grand-chose à vendre et, depuis «Basic Instinct», en 1992, n’a pas eu trente films en sélection cannoise (peut-être un ou deux, je n’ai pas vérifié). Mais à 64 ans et quelques heures de mise en beauté – toutes ces précisions se trouvent dans le «Gala Croisette» quotidien – elle paraît défier le temps et conserve en tout cas un statut de sex-symbol qu’elle a acquis sur la Croisette. Il serait désormais temps qu’elle nous surprenne. En jouant dans un prochain Dupieux, par exemple. En tout cas, je ne l’ai pas vue à la projo de «Fumer fait tousser». On fera le point en 2023.

Pascal Gavillet est journaliste à la rubrique culturelle depuis 1992. Il s’occupe principalement de cinéma, mais il lui arrive aussi d’écrire sur d’autres domaines. En particulier les sciences. A ce titre, il est également mathématicien. Plus d'infos @PascalGavillet

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.