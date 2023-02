Acquisition au Mont-sur-Lausanne – Shell rachète un réseau vaudois de bornes électriques Le géant pétrolier vient de signer le rachat du réseau de bornes d’EVpass et confirme son virage vers la transition énergétique. Alain Detraz

François Randin, fondateur de Green Motion et ses bornes de recharge, ainsi que du réseau EVpass, a vendu ses deux entreprises. La première à Eaton et la seconde à Shell. Chantal Dervey

L’heure est aux grandes manœuvres pour les groupes pétroliers. Face à l’électrification galopante de la mobilité, ils réagissent et ne se cantonnent plus à la seule vente d’essence et de diesel. En Suisse, ce mouvement se traduit par l’acquisition par Shell du réseau EVpass.