Sheryl Crow, un dernier pour la route

Le dernier disque de Sheryl Crow est son ultime, et réciproquement. Les 50 millions d’albums écoulés depuis 1994 sont un peu trop nombreux pour devenir collectors, mais les acquéreurs de «Threads», le 11e effort studio de la chanteuse (lire encadré), peuvent être assurés de boucler un chapitre, illustration par les actes de la nouvelle donne techno-économique où un album est devenu un objet vain sur un plan artistique autant que commercial. «De nos jours, les gens picorent dans les disques, explique l’Améri­caine de 57 ans, rencontrée en juin à Zurich. À supposer qu’ils les achètent, ils ne les écoutent plus comme des œuvres complètes avec un début, un milieu et une fin.» Alors, pour fêter une ère achevée, elle a invité quelques amis dont la musique en façonna les contours. C’est l’avantage quand on s’appelle Sheryl Crow: on peut envoyer un WhatsApp à Sting, même pour se plaindre de la place prise par le MP3. En 17 chansons et autant de collaborations, «Threads» se veut un hommage au classic rock qui berça l’Américaine, et fit son succès.

Tout au long de votre carrière, vous avez affectionné les duos. De Bruce Springsteen à Mick Jagger, Prince et Tina Turner, la liste est immense. D’où vous vient cet appétit à chanter avec les autres?

J’ai grandi dans une famille remplie de musiciens. Mes parents jouaient et chantaient avec leurs amis. Nous, les enfants, on écoutait assis sur les escaliers. Très tôt, j’ai su que je savais chanter – pas forcément que j’avais une bonne voix – et que je pouvais apprendre le piano à l’oreille. Ma sœur me prêtait ses disques, sur lesquels je jouais: James Taylor, Rolling Stones, Joni Mitchell, Elton John, etc. Quand j’ai eu la possibilité de réellement chanter avec ces artistes, j’ai su m’adapter.

Avez-vous composé les chansons de «Threads» pour chaque invité?

La plupart, oui. Certaines ont été écrites en collaboration, comme celle avec Joe Walsh (ndlr: ex-Eagles), qui est venu avec sa guitare. Celle avec Johnny Cash, je l’ai chantée seule en 1996, il l’a reprise en 2002, un an avant sa mort. Je l’ai réinterprétée au piano en posant ma voix aux côtés de la sienne.

Il manque Dylan, qui vous a écrit une chanson à vos débuts…

Il est présent, dans un sens. Je lui ai proposé de se joindre au projet, mais il refuse désormais de se rendre en studio avec d’autres musiciens. Je lui ai demandé alors de choisir un titre que je pourrais reprendre, et il m’a proposé «Everything is Broken». Était-il facile de contacter ces artistes?

Oui, ce sont des gens que je peux appeler. Stevie Nicks (ndlr: Fleetwood Mac), un coup de téléphone; Joe Walsh, un SMS; Eric (ndlr: Clapton), un mail. Pas d’avocats, ou alors plus tard pour les droits d’auteur.

Vous avez commencé comme choriste derrière des grosses pointures, dont Stevie Wonder et Michael Jackson. Connaître tôt le show-business depuis les coulisses a-t-il rendu plus relax votre contact avec les stars, quand le succès est arrivé?

Je ne suis pas si relax que ça! J’ai passé deux jours en studio avec Keith Richards, mais bien que je le connaisse personnellement depuis 22 années, j’avais encore ces moments où je me pinçais pour être sûre que je ne rêvais pas. J’étais rattrapée par mes souvenirs dans le public, juste une fan au concert des Rolling Stones en 1987, ou dans ma chambre d’ado, tenant leurs disques en main. Je ne me suis jamais senti appartenir à ce club des rock-stars.

Annoncer votre «dernier» disque tient du manifeste. Êtes-vous à ce point déçue par la technologie?

Je suis surtout inquiète. Je m’inquiète que les écrans et le monde numérique aient réduit notre potentiel d’attention. En ce sens, internet rend effectif la formule du succès pop: «Six secondes pour convaincre!» Le streaming et la musique dématérialisée collent très bien avec ça. De la même façon, les gens ne lisent que les deux premières lignes d’un article avant de passer à la page suivante. Tout cela affaiblit notre capacité à apprécier l’art et à chercher la vérité, à prendre du recul critique. Actuellement, chacun est connecté à un flux d’infos confirmant ce qu’il pense déjà, via les algorithmes des réseaux sociaux. Je ne sais pas comment lutter contre ça, mais les parents ont un rôle d’autant plus essentiel, dans l’éducation et la prévention.

Vous avez deux fils, de 8 et 12 ans. Ils ne vont pas sur les réseaux sociaux?

J’ai eu une discussion hier avec mon aîné. Je ne veux pas qu’il ait un compte avant ses 17 ans. Ado, le cerveau est en apprentissage, il n’est pas suffisamment armé, cela peut causer de la tristesse, de la dépression. C’est compliqué, lui ne voit que l’aspect inoffensif et ludique de la chose.

Vous avez toujours soutenu des causes sociétales progressistes. Comment vivez-vous l’ère Trump?

C’est très difficile, très personnel. Je suis citoyenne d’un pays dont le président soutient que dire la vérité n’a pas d’importance. Alors qu’en tant que maman, je m’efforce tous les jours d’apprendre à mes enfants qu’il ne faut pas mentir. La politique des États-Unis va à l’encontre des principes d’empathie les plus basiques, les plus humains, le tout validé par le président lui-même.

En parlez-vous avec des gens du cœur de l’Amérique, du Missouri où vous êtes née et que vous représentez d’une certaine façon?

La tristesse prédomine. Beaucoup de gens dans mon public croient en cet homme car ils pensent n’avoir plus d’autre choix. Les riches, que Trump représente, ont ruiné leur tissu économique et détruit la classe moyenne américaine. Et ils ont réussi le tour de force d’imposer leur plus fière incarnation comme un paravent soi-disant protecteur! Comment est-on parvenu à un tel niveau de cynisme?