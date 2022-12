Ski alpin – Shiffrin en tête après la première manche, les Suissesses loin du podium Mikaela Shiffrin s’est illustrée à Semmering (AUT) en dominant la première manche du géant, mardi matin. Lara Gut-Behrami est dans le top 10, Michelle Gisin occupe la 13e place. Rebecca Garcia

Lara Gut-Behrami a été la meilleure Suissesse en première manche à Semmering, mardi. AFP

Une seule skieuse s’est vraiment distinguée de ses adversaires à Semmering. L’Américaine Mikaela Shiffrin s’est classée à la première place de la première manche du géant disputé mardi matin en Autriche.

Petra Vlhova (2e, +0’’72) et Tessa Worley (3e, +0’’73) complètent le podium provisoire mais elles doivent compter sur une deuxième manche de feu – ou un raté de Shiffrin – pour espérer l’emporter dans l’après-midi.

Gut-Behrami dans le top 10

Les skieuses suisses ont encore moins d’espoirs d’aller chercher la victoire. Lara Gut-Behrami, la mieux classée, pointe à la 8e place provisoire avec une seconde de retard sur Shiffrin. Michelle Gisin (13e, +1’’29) a davantage peiné à trouver ses marques. Sa belle quatrième place en super-G à St-Moritz n’a pas totalement effacé ses problèmes de matériel, elle qui cherche toujours les bons réglages cette saison.

Wendy Holdener (24e, +2’’60) a beau rester sur deux victoires de rang en slalom, elle n’a pas su trouver la clé en géant. Elle s’est qualifiée pour la deuxième manche, tout comme Camille Rast (+3’’08). La Valaisanne a atteint la 28e place. Corinne Suter (+3’’62), bien plus à son aise sur les disciplines de vitesse, ne sera pas présente en deuxième manche. Vanessa Kasper (40e, +4’’53) était elle aussi trop lente pour une qualification. Stefanie Grob, qui participait à première course en Coupe du monde, a été éliminée. Vivianne Härri n’a pas non plus terminé sa course.

