Ski alpin Marta Bassino s’impose à Courchevel

L’Italienne a remporté le géant organisé dans la station française. Elle a devancé la Suédoise Sara Hector et la Slovaque Petra Vlhova. Michelle Gisin et Lara Gut-Behrami se sont classées l’une derrière l’autre (8e et 9e).