Mondiaux de Courchevel/Méribel – Shiffrin marque son territoire, Lara Gut-Behrami en embuscade L’Américaine a signé le meilleur chrono de la première manche du géant dames, devant la Française Tessa Worley et l’Italienne Federica Brignone. Lara Gut-Behrami est quatrième. Renaud Tschoumy

Lara Gut-Behrami aura un coup à jouer en deuxième manche. AFP

L’Américaine Mikaela Shiffrin, annoncée comme grande favorite du slalom géant des championnats du monde Courchevel/Méribel, n’a pas tardé à annoncer la couleur. Elle a en effet signé le meilleur temps de la première manche. Elle a précédé la Française Tessa Worley de douze centièmes de seconde, et l’Italienne Federica Brignone de 31 centièmes.

Championne du monde en titre, la Tessinoise Lara Gut-Behrami était bien partie pour gêner l’Américaine: elle était en effet en tête au troisième temps intermédiaire. Mais une grosse faute de carres lui a fait perdre toute sa vitesse à l’entrée du mur final. Elle a conclu cette première manche au quatrième rang, avec 64 centièmes de retard sur Shiffrin et 33 centièmes sur la troisième place.

Les choses se sont moins bien passés pour les autres Suissesses. La Valaisanne Camille Rast a certes obtenu une belle 12e place (+1’’41), mais Wendy Holdener (15e à 1’’64) et Michelle Gisin (27 à 2’’89) ont déçu. Andrea Ellenberger a pour sa part connu l’élimination.

«C’était pas trop mal, a expliqué Camille Rast après sa manche, au micro de la RTS. J’ai essayé d’attaquer, et je crois que cela n’a pas si mal marché. C’était surtout chouette d’avoir le soutien de la famille et des amis. Pour la deuxième manche, on verra comment la neige évolue. Mais je suis motivée.»

La deuxième manche débutera à 13h30.

Mikaela Shiffrin a d’emblée mis les choses au point. AFP

