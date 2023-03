Conflit Israélo-palestinien – Shtayyeh dénonce le «racisme» d’un ministre israélien «Il n’y a pas de Palestiniens car il n’y a pas de peuple palestinien» a déclaré dimanche à Paris Bezalel Smotrich, ministre des Finances israélien.

«Il n’y a pas de Palestiniens car il n’y a pas de peuple palestinien» a déclaré Bezalel Smotrich, ministre des Finances israélien. AFP

Le Premier ministre palestinien, Mohammad Shtayyeh, a dénoncé lundi comme «incendiaires» et racistes les propos tenus la veille à Paris par le ministre des Finances israélien, Bezalel Smotrich, niant l’existence des Palestiniens comme individus et comme peuple.

«Il n’y a pas de Palestiniens car il n’y a pas de peuple palestinien», a déclaré Bezalel Smotrich, figure de l’extrême droite israélienne, en citant les propos de Jacques Kupfer, militant sioniste franco-israélien, lors d’une cérémonie à sa mémoire à Paris, selon une vidéo de l’événement circulant sur les réseaux sociaux.

Bezalel Smotrich a fait ces déclarations le jour même de pourparlers en Égypte pour tenter d’atténuer les tensions entre Israéliens et Palestiniens, à quelques jours du ramadan et alors que le conflit israélo-palestinien est aspiré dans une nouvelle spirale de violence depuis le début de l’année après l’entrée en fonction fin décembre d’un des gouvernements les plus à droite de l’histoire d’Israël.

«Après 2000 ans d’exil, les prophéties de Jérémie, d’Ezéchiel et d’Isaïe [prophètes de la Bible hébraïque, ndlr] commencent à se réaliser et Dieu tout-puissant rassemble son peuple: le peuple d’Israël retourne chez lui après 2000 ans d’exil et d’errance», a déclaré Bezalel Smotrich.

«Il y a des Arabes autour qui n’aiment pas cela, alors que font-ils? Ils inventent un peuple fictif et prétendent à des droits fictifs sur la terre d’Israël, seulement pour combattre le mouvement sioniste», a-t-il ajouté.

Ces propos selon lesquels «il n’y a pas de peuple palestinien et que celui-ci est une invention des cent dernières années est une preuve irréfutable du racisme de l’idéologie sioniste extrémiste […] du gouvernement israélien actuel» de Benjamin Netanyahu, a déclaré Bezalel Shtayyeh à l’ouverture du Conseil des ministres palestinien, en condamnant des «propos incendiaires».

Mais pour Bezalel Smotrich, «c’est la vérité historique, c’est la vérité biblique […] et cette vérité, les Arabes en Israël doivent l’entendre de même que certains Juifs qui sont confus en Israël, cette vérité doit être entendue ici au Palais de l’Elysée, et à la Maison-Blanche à Washington, et tout le monde doit entendre cette vérité, car c’est la vérité».

«Calme et retenue»

Les discussions en Égypte ont accouché d’un communiqué final, semblable à celui d’une rencontre similaire tenue à Aqaba (Jordanie) le 26 février et faisant part d’un engagement des deux parties en faveur d’une «désescalade», guère suivi d’effets.

Le 26 janvier, deux jeunes colons israéliens avaient été tués par balles dans leur voiture à Huwara, localité palestinienne du nord de la Cisjordanie occupée. En représailles des colons avaient attaqué Huwara, incendiant des dizaines de bâtiments et de voitures.

L’ONU avait dénoncé et l’attentat contre les deux jeunes Israéliens et les représailles des colons contre Huwara.

«Je pense que Huwara devrait être anéantie», avait déclaré de son côté Bezalel Smotrich, chef du parti Sionisme religieux.

Face au tollé international provoqué par ces propos, il s’était ensuite rétracté, précisant sur Twitter qu’il «ne voulait pas anéantir Huwara, mais seulement agir de manière ciblée contre les terroristes.»

Fin février, le Conseil de sécurité des Nations Unies avait exhorté Israël et les Palestiniens à mettre un terme «immédiatement» à la violence et demandé «aux parties de faire preuve de calme et de retenue, et de s’abstenir de tout acte de provocation et d’incitation à la violence».

Depuis le début de l’année, le conflit israélo-palestinien a coûté la vie à 86 Palestiniens (parmi lesquels des membres de groupes armés et des civils, dont des mineurs), 12 civils (dont trois mineurs) et un policier israéliens, ainsi qu’une Ukrainienne, selon un décompte de l’AFP réalisé à partir de sources officielles israéliennes et palestiniennes.

Dimanche, alors que se tenaient les discussions de Charm el-Cheikh (Égypte), un Israélien a été blessé grièvement par balles à Huwara. L’armée israélienne a affirmé qu’un assaillant avait «ouvert le feu sur un véhicule israélien» avant d’être blessé par des tirs et capturé.

AFP

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.