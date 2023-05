Tricentenaire de la mort du Major – Si Davel n’avait pas existé, quel autre héros pour les Vaudois? Le révolutionnaire décapité par les Bernois ne vous convainc pas dans le rôle du héros officiel du canton? Plusieurs historiens évaluent des alternatives. Jérôme Cachin

Charles Gleyre (Chevilly, 1806-Paris, 1874), «L’Exécution du Major Davel», 1850, Huile sur toile, 144 x 102 cm, Commande de l'État de Vaud. Pour la plupart des historiens interrogés, l’héroïsation de Davel est légitime dans le contexte de l’époque. Musée cantonal des beaux-arts, J.-C. Ducret

«We don’t need another hero» («Nous n’avons pas besoin d’un autre héros»), chantait la regrettée Tina Turner pour le troisième «Mad Max», film de science-fiction de 1985. En cette année de commémoration du 300e anniversaire de la mort du Major Davel, héros officiel des Vaudois, c’est à un exercice d’histoire-fiction que «24 heures» invite six historiens.