Crise sanitaire – «Si j’avais su tout ça, je ne serais jamais allée me faire tester» Pour les indépendants, la mise à l’isolement peut être un casse-tête administratif. Une coiffeuse dénonce le fait de ne pas avoir eu droit à une allocation perte de gain après avoir été testée positive. Raphaël Cand

Testée positive au Covid début novembre, la coiffeuse Carole Kubler-Buchs a dû logiquement arrêter de travailler et se mettre en quarantaine. Patrick Martin

«On nous interdit de travailler et ne nous dédommage pas. C’est inacceptable.» Carole Kubler-Buchs est très remontée contre la décision de la Caisse cantonale vaudoise de Compensation AVS de ne pas lui accorder d’allocation pour perte de gain (APG) après son isolement en raison du Covid.

Pour mieux comprendre l’histoire de cette habitante de La Sarraz, un petit retour en arrière s’impose. Nous sommes début novembre. En ce jeudi matin, Carole Kubler-Buchs se sent patraque. Les symptômes correspondent à ceux du Covid et elle décide donc de s’auto-confiner en attendant de se faire tester. Coiffeuse indépendante, elle annule tous les rendez-vous des jours suivants et en obtient un à Yverdon le lendemain pour recevoir un diagnostic. Quelques heures après le frottis, le résultat tombe: positive, elle est placée en isolement.

Une dizaine de jours plus tard, son séjour à la maison se termine et elle pense pouvoir obtenir une indemnisation pour cette période sans revenu. Elle fait ainsi une demande en vue de toucher une allocation pour perte de gain Covid-19, mais se voit opposer un refus. «L’auto-confinement ne donne pas droit à l’allocation. De plus, elle n’est versée qu’à des personnes qui n’ont pas elles-mêmes contracté la maladie mais qui sont mises en quarantaine en raison d’un contact avec un individu dont le test s’est révélé positif», peut-on lire dans le courrier de la Caisse cantonale vaudoise de Compensation AVS.

Pour faire simple, un indépendant qui décide de se placer en quarantaine sans en avoir reçu l’ordre d’un médecin ou des autorités n’a pas le droit à une allocation. Carole Kubler-Buchs ne touchera dès lors pas un centime pour les jours où elle s’est auto-confinée avant de recevoir le résultat du test. Même chose pour ses dix jours d’isolement. Une quarantaine imposée à la suite d’un contact avec une personne positive lui aurait donné droit aux APG. Dans le cas où un indépendant tombe lui-même malade, il doit faire fonctionner sa propre assurance perte de gain. Problème: lors de la mise en place d’une telle prévoyance, nombreux choisissent d’être indemnisés à partir du 31e jour d’arrêt, afin de limiter les primes à payer. D’autres, comme la coiffeuse sarrazine, n’en ont carrément pas car «ça coûte trop cher» et «quand ils sont malades, ils continuent à bosser».

Injustice

Cofondateur du Collectif indépendants et entrepreneurs suisses, qui réunit près de 10’000 membres sur Facebook, Claude Christophi fait un constat identique. «Un indépendant ne cesse généralement pas de travailler, confirme celui qui n’a pas non plus d’assurance perte de gain personnelle. Quand un médecin veut nous mettre à l’arrêt pour une grippe ou autre chose, on éclate de rire. Personnellement, j’ai même continué mon activité lorsque je me suis cassé une jambe. Après deux jours à l’hôpital, j’ai repris le job. Mais actuellement, le système nous empêche tout simplement de travailler sans dédommagement. Et c’est une injustice.»

La situation particulière que nous traversons ne change rien à la problématique, selon l’Office fédéral des assurances sociales. «Une incapacité de travail à la suite d’un accident ou d’une maladie peut frapper un indépendant à tout moment, déclare le chargé de communication Harald Sohns. Il ne faut pas une pandémie pour que ce risque se réalise. La décision de conclure ou non et avec quel délai d’attente une assurance perte de gain incombe à la responsabilité de chaque personne.»

«Si j’avais été au courant de tout ça, je ne serais jamais allée me faire tester et aurais dit avoir été en contact avec quelqu’un de positif afin de recevoir de l’argent.» Carole Kubler-Buchs, coiffeuse indépendante

Les indépendants auraient dès lors dû anticiper une telle pandémie et les isolements imposés par la loi qui en découlent. «On force les gens à mentir, estime Carole Kubler-Buchs. Si j’avais été au courant de tout ça, je ne serais jamais allée me faire tester et aurais dit avoir été en contact avec quelqu’un de positif pour recevoir de l’argent. Depuis mars, j’applique toutes les mesures. J’ai posé un plexiglas à la caisse, je passe mon temps à désinfecter les fauteuils et les outils, ce qui a pour effet de bousiller mes tondeuses et mes mains. Le chiffre d’affaires a beaucoup diminué, et maintenant ça. Je suis dégoûtée.»

Un sentiment que comprend Claude Christophi: «Les aides aux indépendants sont insuffisantes, les formulaires pour obtenir un soutien sont tellement compliqués que beaucoup y renoncent, on nous a fait miroiter des baisses de loyer dont nous ne verrons finalement jamais la couleur… il y a de quoi être furax.»