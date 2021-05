Le débat avait autorisé tous les excès. Peu d’objets ont autant fracturé le pays que celui sur la construction des résidences secondaires, il y a déjà près de dix ans. En fer de lance, le Valais avait fait de la construction de chalets tout à la fois son identité, son tourisme et son économie, et envoyé valser les citadins lémaniques venus lui expliquer sa réalité.

Vous connaissez la suite: la catastrophe promise après l’acceptation du texte de Franz Weber n’a pas eu lieu, ce que vient confirmer un rapport du Conseil fédéral.

Posons la question à l’envers: que serait-il arrivé si cette initiative avait échoué? Il y aurait plus de béton, plus de volets clos, moins d’hôtels – transformés en de juteux appartements -, la spéculation et les prix auraient continué d’étouffer nombre de villages et la réflexion de fond sur le tourisme de montagne aurait attendu une bonne décennie de plus.

«C’était un fait depuis longtemps, c’est une évidence depuis dix ans: construire des chalets, ce n’est pas faire du tourisme.»

C’était un fait depuis longtemps, c’est une évidence depuis dix ans: construire des chalets, ce n’est pas faire du tourisme. Une réflexion était déjà en marche, répondra-t-on. Le nombre d’interventions en justice pour freiner les abus à la Lex Weber permet d’en douter. Depuis, le tourisme ne s’en porte que mieux. Les stations se sont réinventées, de nouveaux modèles d’hébergement sont nés, l’accueil s’est sensiblement amélioré.

Si on est encore loin de bâtir une statue à Franz Weber au centre de Verbier, il y a fort à parier que nombre d’opposants d’hier reconnaissent aujourd’hui les bienfaits d’une loi qui a mis fin à une folle course en avant. C’est l’héritage le plus important: une prise de conscience de la valeur du paysage. Un bien rare et précieux et non une ressource infinie. Un mélèze rabougri est toujours bien plus beau dans sa forêt que verni sur un volet fermé.

Vous avez trouvé une erreur?Rapporter maintenant.