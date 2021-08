Festival de Locarno – «Si la sincérité n’y est pas, la Piazza Grande tue!» Le Festival du film débute ce mercredi en se souvenant qu’il vit et fait vivre une incroyable histoire d’amour avec son écrin. Un choix fait il y a 50 ans qui n’avait rien d’évident. Florence Millioud-Henriques

Marco Solari va fêter, lui, sa 21 e édition comme président du Festival du film de Locarno. KEYSTONE

«Ça a fonctionné, ça a marché!» Au téléphone, Luciano Giudici, 83 ans, semble encore surpris… par le succès immédiat de l’idée qui fait ses preuves depuis un demi-siècle sur la Piazza Grande, transformée en salle de cinéma unique au monde. Le président du Festival du film de Locarno entre 1970 et 1980 vient d’énumérer tout ce qu’il n’y avait pas au moment où la décision a été concrétisée d’y installer un écran géant. C’était en août 1971!

«On n’avait pas de directeur, pas de gros sponsors, plus vraiment de public. Mais ça a marché!» Luciano Giudici, président du Festival du film de Locarno en 1971

«Après quelques années difficiles, on n’avait pas de directeur, pas de gros sponsors, peu d’aide, plus vraiment de public et un budget qui ne devait pas aller au-delà du million de francs, il fallait qu’on trouve un emplacement gratuit. Je suis allé voir la Municipalité, tout s’est passé très vite et sans aucune mise à l’enquête ou autre.