En Suisse, 2 à 3 élèves par classe seraient victimes d’inceste ou d’agression sexuelle, 50% des mineurs vivraient des violences intrafamiliales, 40% des femmes seraient concernées par la violence psychologique, 45% des viols surviennent lors de violences conjugales, 1 femme est tuée tous les 15 jours par un (ex-)conjoint, 300’000 seniors de plus de 60 ans subiraient aussi des violences (physiques, psychologiques ou économiques) par leurs proches…

Alors qu’on est tous concernés en tant qu’(ex-)victime, témoin, agresseur·euse, la violence à ses portes suscite toujours l’hébétude, comme une poutre d’acier contre laquelle la pensée et les consciences ne cessent de se briser et capituler. On réagit comme un gosse sous emprise, qui ploie devant les figures de respectabilité. On préfère s’identifier aux agresseur·euse·s et les (se) protéger. Et jeter les agressé·e·s dans le fossé. On hait toujours ceux qu’on va trahir. Que fait la Confédération pour lutter contre ce naufrage de civilisation?

«Il n’y a rien sur ce que coûtent à la collectivité les vies ravagées laissées derrière eux par les agresseurs.»

Pas de campagne de lutte qui ciblerait les agresseur·euse·s. On ignore leur nombre, leur profil, leurs antécédents. Ils flottent parmi nous comme une génération spontanée qui viendrait de la fesse cachée de Jupiter. Rien sur ce que coûtent à la collectivité les vies ravagées qu’ils laissent derrière eux. Pas de dépistage systématique des victimes par les professionnels du soin et de l’enseignement, alors que des outils spécialisés existent depuis une vingtaine d’années. Pas de bannière sur chaque maison ou mairie: la famille tue, la famille nuit gravement à votre santé…

Ah, que si… la toute fraîche nouvelle conseillère fédérale, Mme Baume-Schneider, est venue proposer d’interdire la gifle, le droit à une éducation positive et d’ouvrir des centres de consultation. Dit autrement: sans punition et en soignant les victimes, on va régler le problème!

Si une loi empêchait quelqu’un de violer, harceler, voler, ça se saurait! Et on imagine mal une fillette incestée dans une villa de Lavaux commander un taxi Uber pour aller raconter ce dont elle n’a ni les mots, ni les traces de sang ou de sperme. L’enfant ou la femme portant des hématomes représente le symbole des violences, au détriment de toutes celles invisibles bien plus lancinantes et toxiques: le contrôle coercitif, les injures, manipulations, menaces, chantages, intimidations, privations, contraintes d’actes dégradants, négligences…

L’exemple des chauffards

Le Conseil fédéral, quand il veut, il peut. Lorsqu’il a empoigné le problème de la délinquance routière, il n’a pas ouvert des lignes d’écoute pour les victimes, ni ajouté quelques panneaux d’interdiction, ni donné quelques cours d’éducation positive de conduite aux chauffards. Non, il a sorti le paquet en mettant en place Via sicura: un programme de prévention et de contrôle systématique, de radars et, surtout, d’application rapide, voire immédiate, de sanctions sévères aux chauffards. Ce ne sont pas aux victimes de se défendre et de prouver les faits dans de longues procédures éprouvantes visant à mettre en doute leur crédibilité ou leur santé mentale. Non, les auteurs sont poursuivis d’office et paient les dégâts.

Bref, si les violences domestiques étaient une banque, la Confédération débourserait des milliards pour laisser les requins régner dans l’impunité et fermer les yeux sur les petits poissons se faisant b… sans leur consentement.



Virginie Oberholzer Afficher plus Auteure

