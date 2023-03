La France et la Suisse sont les deux seules sélections européennes à se qualifier sans interruption depuis 2014 pour les huitièmes de finale de l’Euro ou de la Coupe du monde. Quel est votre regard sur cette information?

La première chose, c’est que la France a enclenché une belle dynamique depuis les années 80, c’est indéniable. Le réservoir de joueurs est sans commune mesure et il se renouvelle constamment. La Suisse, sans connaître le sujet de l’intérieur, n’en est pas là, mais me semble bénéficier de l’excellent travail de la fédération. La preuve, c’est que ses joueurs se retrouvent eux aussi dans des grands clubs européens et ils amènent cette qualité en sélection, en tirant tout le monde vers le haut. La longévité que vous mentionnez est très impressionnante et ne ment pas. Ce qui m’interpelle, c’est que ces bons résultats des sélections ne se traduisent pas par les performances des clubs sur la scène européenne, un peu comme en France d’ailleurs. D’où l’importance de jouer dans des grands clubs étrangers.