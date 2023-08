Un été au zénith (38/41) – «Si le soleil entre dans la maison, il est un peu dans votre cœur» Le Corbusier considérait la lumière de notre astre comme un élément essentiel de son architecture. Visite démonstrative au couvent de la Tourette. Claude Ansermoz

Le couvent de la Tourette dans la lumière d’avril. Claude Ansermoz/F.L.C./2022, ProLitteris, Zurich. Tous droits réservés.

«Que la lumière soit, et la lumière fut». La phrase de la Genèse (1.3) est peut-être ampoulée, mais c’est la première chose que l’on ressent en entrant de jour et pour la première fois dans la Tourette. C’est, au milieu des années 50, l’une des dernières œuvres de Le Corbusier. L’architecte chaux-de-fonnier – athée mais se déclarant «disponible» – accepte après mûre réflexion: un couvent alors fermé au public qui avait pour vocation d’être un studium (lieu de formation) de jeunes dominicains, à environ 25 km au nord-ouest de Lyon.

Nous sommes à l’époque où l’Église et l’art sacré se réconcilient enfin, notamment sous l’impulsion du Père Couturier, dominicain, pour qui «les œuvres élèvent notre spiritualité». Il fait notamment travailler pour l’Église Matisse, Léger, Chagall et Le Corbusier – qui va, par exemple, dessiner et construire la chapelle de Ronchamp.

«Le Corbusier dessine la Tourette à une époque où il n’a plus rien à prouver. Il quitte l’utilité pour la gratuité.» Frère Marc Chauveau

Notre visite est assurée par un connaisseur passionné. Frère Marc Chauveau vit ici depuis vingt ans: «Les frères lui ont demandé à l’époque de s’inspirer de l’abbaye cistercienne du Thoronet à l’architecture dépouillée et aux jeux de lumière dans les volumes. C’est une machine à habiter dans laquelle la dimension spirituelle trouve sa place. Il dessine la Tourette à une époque où il n’a plus rien à prouver. Il quitte l’utilité pour la gratuité. Il se libère de sa propre grammaire. Ce lieu est une articulation entre des espaces communautaires et individuels, un couvent entre ciel et terre: la légèreté d’une construction sur pilotis qui s’élève vers les cieux et l’ancrage, l’enracinement de sa massive église dans la terre.»

Dialogue avec le paysage

Commençons donc par l’extérieur, plus austère. Au soleil, les jeux entre l’ombre et la lumière sont assez binaires. Sur les 70 hectares à sa disposition, Le Corbusier a choisi un terrain en pente, qui fuit, qu’il ne comble pas. «Les pilotis, ils touchent le sol quand ils peuvent», écrit-il. Il commence à dessiner par le toit. Au bout de l’allée cavalière, on peut lire l’inscription du couvent dans le paysage comme un paquebot accosté avec sa passerelle d’embarquement.

La façade sud permet de voir les pilotis construits sur le terrain en pente pour soutenir le corps du bâtiment. Claude Ansermoz/F.L.C./2022, ProLitteris, Zurich.

La façade sud est la plus élégante. C’est celle qui joue admirablement avec le paysage. Le Corbusier compose son architecture en dialogue avec lui. Il y a autant de vides que de pleins, d’arrondis que d’angles droits. En visite, l’artiste Giuseppe Penone y a vu au travers les pilotis, les troncs, les branches, les feuillages et compare cette architecture à un grand arbre. La campagne vallonnée et boisée s’admire au-dessous de quatre étages pourtant massifs. La forêt de piliers est comme un écho à celles des troncs.

«Ici, on apprend à voir ce que l’on voit, au-delà des clichés éculés sur l’architecture de Le Corbusier.» Frère Marc Chauveau

Plus qu’avec le soleil, c’est avec la lumière que tout se joue ici. «En novembre, par exemple, notre couvent donne l’impression de flotter dans les brumes. Les reflets y sont plus poétiques, moins démonstratifs qu’en juillet. On est dans le ténu, le délicat. Ici, on apprend à voir ce que l’on voit, au-delà des clichés éculés sur l’architecture de Le Corbusier. À l’issue d’une visite, par expérience, même les plus rétifs à ce brutalisme, ce modernisme, changent de regard et en ressortent conquis.»

Au centre, des «fleurs de béton» obstruent partiellement la vue, forçant le visiteur à regarder par les fenêtres. Claude Ansermoz/F.L.C./2022, ProLitteris, Zurich.

De béton et de lumière

Le Corbusier a toujours dit travailler avec deux matériaux, le béton et la lumière. Au bout des couloirs menant aux cellules des frères, les fenêtres sont justement obstruées avec des panneaux massifs entrouverts, des «fleurs de béton». «Le Corbusier vous invite ainsi à regarder les volumes sur les côtés. C’est un geste autoritaire pour les uns, libertaire pour les autres. Le regard est ainsi dirigé vers un pan de lumière qui nous conduit. Mais, en traversant ce couloir, ce sont des tronçons de paysage qui défilent. On passe d’une scène à l’autre en continu, comme un plan-séquence au cinéma. Une bande jaune alterne avec une bande blanche: des reflets de nature qui contrastent avec la blancheur des murs. Dans cette austérité, c’est la lumière qui est l’actrice principale, vivante. Et chaque passage devient ainsi une découverte.»

Derrière les fenêtres dites «Mondrian», on aperçoit les pans de verre ondulatoires imaginés par Iannis Xenakis. Claude Ansermoz/F.L.C./2023, ProLitteris, Zurich.

C’est à Iannis Xenakis, compositeur, qui travaillait comme ingénieur et architecte dans l’atelier Le Corbusier, qu’on doit l’idée originale des pans de verre ondulatoires, conçus comme un rythme musical à base de mathématiques. Dans cette «partition sur les murs», le soleil vient projeter sur le sol des ombres cadencées que l’on parcourt. Il y a un deuxième type de fenêtre, dit «Mondrian», qui fait alterner carrés et rectangles. Toutes ces ouvertures ou fenêtres sont autant d’invitations à la lumière qui joue avec les volumes.

«À chaque instant, vous voyez, vous sentez qu’ici vous n’êtes pas enfermés.» Frère Marc Chauveau

Dans ces reflets qui changent en permanence, «c’est la vie imprimée dans un décor de structures et de textures. Habiter, travailler, prier, méditer ici, c’est une expérience spirituelle qui vous prépare à rencontrer les gens. À chaque instant, vous voyez, vous sentez qu’ici vous n’êtes pas enfermés.»

Frère Marc Chauveau marchant vers l’église dans la lumière des façades de verre. Claude Ansermoz/F.L.C./2023, ProLitteris, Zurich.

Couleurs «apporteuses d’espace»

L’oratoire est une pyramide posée à côté de la salle de rencontres, un endroit où l’on parle, discute, devise. La porte d’entrée est légèrement décalée pour servir de sas opaque entre les deux lieux. La lumière glisse, coule le long des murs, comme canalisée. «Elle vient de l’est, c’est celle du soleil levant qui symbolise la lumière après la nuit, la résurrection après les ténèbres. L’autel fait face et son mur ouest reçoit un rectangle de soleil. La maîtrise lumineuse est à son paroxysme, elle joue sur la texture des murs en gros crépi tout en dégradé alors que sa source reste bien cachée.»

L’oratoire en pyramide et son «canon à lumière». En arrière-plan, les «mitraillettes à lumière». Claude Ansermoz/F.L.C./2022, ProLitteris, Zurich.

Cette «maîtrise» est due à des dispositifs que Le Corbusier n’hésitait pas à affubler de noms guerriers. Les «mitraillettes» et «canons à lumière» : des puits, des cheminées qui amènent de la clarté depuis l’extérieur pour colorer ensuite l’atmosphère lorsqu’elle se projette sur la peinture des murs. Nul besoin alors de source artificielle pour éclairer l’église ou la crypte, les couleurs ainsi magnifiées deviennent ce que l’architecte appelle «des apporteuses d’espace». Là, honnêtement, on défie tout être humain de ne pas ressentir ce que peut être la beauté à l’état pur. «Si le soleil entre dans la maison, il est un peu dans votre cœur», disait Le Corbusier.

1 / 3 L’église de l’extérieur avec, au premier plan, les «canons à lumière» qui vont éclairer la crypte. Claude Ansermoz/F.L.C./2023, ProLitteris, Zurich. Tous droits réservés. Sans autorisation de la part de ProLitteris, la reproduction ainsi que toute utilisation des œuvres autre que la consultation individuelle et privée sont interdites

Le défi de la chaleur «J’étais venu ici, raconte Le Corbusier aux moines de la Tourette. J’ai pris mon carnet de dessin comme d’habitude. J’ai dessiné la route, j’ai dessiné les horizons, j’ai mis l’orientation du soleil, j’ai reniflé la topographie.» «Le thème du soleil est omniprésent dans la poétique corbuséenne qui consacre la Ville Radieuse, le brise-soleil, les vingt-quatre heures solaires et même «la dictature du soleil», écrit le chercheur en architecture Daniel Siret. À Marseille comme ailleurs, Le Corbusier tente même d’appliquer le précepte décrié de l’axe héliothermique, censé lutter contre certaines maladies, dont la tuberculose. Avec sa fascination pour les grandes baies vitrées, il va plutôt tenter de dompter l’ombre, avec «de petites découvertes successives qui [lui] ont permis de devenir et de demeurer ami du soleil et d’apporter, même à certains pays comme le Brésil et sous le soleil tropical, des solutions qui sont les premières à laisser s’épanouir en toute liberté la vie moderne». Dans ses projets indiens, le climat le poussera à chercher cette fraîcheur. Il imagine notamment une «grille climatique». Il revendique ainsi l’invention du brise-soleil, extension bétonnière sur la façade, qui permettrait de laisser entrer les rayons l’hiver et de s’en préserver l’été. À Chandigarh, la Tour d’ombres est probablement celle qui réussit le mieux cet exercice. Reste que le béton accumule forcément la chaleur à de pareilles températures.

Croquis du principe du brise-soleil dessiné par Le Corbusier pour son projet d’unité d’habitations à Marseille. F.L.C./2023, ProLitteris, Zurich. Tous droits réservés.

Claude Ansermoz est diplômé de l’Ecole Supérieure de Journalisme de Lille (ESJ) et travaille au sein de «24 heures» depuis 2003. Il a dirigé la rubrique Suisse, avant de devenir correspondant à Paris pour couvrir l’élection présidentielle de 2007. Il prend la rédaction en chef du titre en octobre 2017. Plus d'infos @Cansermoz

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.