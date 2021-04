Bob Morane contre Covid-19 – «Si les concerts ne se font pas en 2022, on pourra changer de métier» Indochine reporte à l’été 2022 la tournée des cinq stades de France prévue en juin prochain. Explications depuis Lyon avec Nicola Sirkis. Francois Barras

Vendredi, Nicola Sirkis et le batteur Ludwig Dahlberg foulaient la pelouse du stade lyonnais, l’un des cinq de la tournée sold out d’Indochine. Le 25 juin 2022, 70’000 fans sont attendus – ou plutôt espérés.

Tous les groupes de musique sont à l’arrêt mais certaines caravanes sont plus compliquées à parquer que d’autres. Ainsi d’Indochine, dont le Central Tour 2021 devait fêter en juin prochain les 40 ans d’existence de la formation rock, dans 5 stades des plus grandes villes françaises remplis jusqu’à la gueule. Cette semaine, Nicola Sirkis en a fait le tour pour annoncer le report à juin 2022 de cette mégatournée sold out, la plus grosse affluence que la France aura connu en si peu de dates, avec pas moins de 400’000 billets vendus en quelques heures. D’un écran l’autre, il répondait ainsi vendredi depuis les loges du Groupama Stadium lyonnais, le plus proche lieu de concert pour les Suisses, lesquels garniront une partie non négligeable des 75’000 spectateurs réunis dans la capitale gauloise le 25 juin… 2022.