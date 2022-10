Infrastructures ferroviaires – «Si les honoraires sont trop bas, les prestations seront lacunaires» Stéphane Commend, président de la section vaudoise de la Société suisse des ingénieurs et architectes, pointe du doigt la sous-enchère qui sévit dans l’attribution des marchés aux bureaux d’études. Renaud Bournoud

Stéphane Commend, président de la section vaudoise de la Société suisse des ingénieurs et architectes. Il estime que se poser des questions sur la statique de la gare après des années d’étude «n’est pas sérieux». CELLA FLORIAN/VQH

Les études d’ingénierie du projet de la gare de Lausanne souffrent de «manquements», selon l’Office fédéral des transports (OFT), qui a annoncé, mardi, le report du début du chantier de «plusieurs mois». L’OFT aurait des doutes concernant les études faites sur la statique de l’ouvrage.

«Ce n’est pas sérieux de se poser des questions sur la statique après des années d’étude», réagit Stéphane Commend, président de la section vaudoise de la Société suisse des ingénieurs et des architectes (SIA). Il n’est pas impliqué dans le projet de la gare, mais il est spécialiste de ce genre de calculs depuis près de vingt ans.

«La statique, c’est faire des calculs pour s’assurer qu’un ouvrage va tenir et dans quelles proportions il va bouger avec le temps, vulgarise Stéphane Commend. C’est le point central de notre formation d’ingénieur. Aujourd’hui, nous avons des outils pour faire ce genre de calculs, même sur des projets complexes comme celui de la gare. Il y a des méthodes numériques en trois dimensions. Encore faut-il pouvoir les appliquer, donc avoir le temps et le budget pour le faire.»

«C’est aussi un scandale que les CFF attribuent des mandats à 62 francs l’heure.» Stéphane Commend, président de la section vaudoise de la Société suisse des ingénieurs et des architectes (SIA)

L’ingénieur civil pointe du doigt la question des tarifs pratiqués: «La qualité se paie. Il n’y a pas de miracle! Si les honoraires sont trop bas, les prestations seront lacunaires.» Les CFF sous-traitent beaucoup pour réaliser les études. «Je sais que les CFF ont attribué encore récemment un mandat à 62 francs l’heure pour la mise en conformité pour les personnes à mobilité réduite dans plusieurs gares, raconte Stéphane Commend. C’est un scandale que des mandataires soumissionnent à 62 francs l’heure. En l’occurrence, c’était un bureau tessinois qui a probablement dû sous-traiter à son tour à l’étranger. Mais c’est aussi un scandale que les CFF attribuent des mandats à 62 francs l’heure.»

Dans le canton de Vaud, il y a une convention collective de travail pour le secteur. «Ce qui est bien. On paie un salaire minimal pour les architectes et les ingénieurs. Pour faire tourner le bureau, on doit vendre des honoraires correctement. À moins de 120 francs l’heure, ce n’est pas possible», évalue le président de la SIA Vaud. Il rappelle qu’il y a une pénurie d’ingénieurs dans ce pays, alors que nous avons des hautes écoles qui les forment: «Il faut revaloriser cette profession.»

La sous-enchère produit inévitablement des études bâclées. «Donc on fait appel à un expert, parce que l’on commence à douter du travail fourni par le mandataire, et on finit par payer deux fois plus, puisqu’il faut également payer l’expert», rappelle Stéphane Commend.

Pour lui, le projet de la gare «est symptomatique d’une spirale qui nous pousse tous vers la médiocrité. Pour en sortir, il faut faire passer la compétence avant le prix lors de l’attribution des marchés publics.»



Renaud Bournoud est journaliste à la rubrique vaudoise de «24 heures» depuis 2012. Plus d'infos

