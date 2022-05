«Pour moi, les Verts, ça ne devrait pas exister! Chaque parti peut mettre de l’écologie dans son programme, pas besoin d’en avoir un qui ne s’occupe que de ça. » Toute personne militant dans un parti écologiste a entendu au moins une fois cette phrase au cours d’un repas de famille, une discussion avec des connaissances ou un échange avec des collègues.

Le constat de départ semble certes implacable: la défense de l’environnement est un thème de politiques publiques parmi d’autres, et à l’heure des accords de Paris sur le climat et de la prise de conscience généralisée quant à notre impact sur la biosphère, tous les partis semblent avoir intégré ces préoccupations à leurs programmes.

Et pourtant…

«Une société qui penserait au bien-être à long terme des générations futures plutôt qu’au profit à court terme et à la croissance à n’importe quel prix.»

Pourtant le passage de la parole aux actes en matière d’écologie reste trop souvent lettre morte. Si le discours politique a heureusement évolué ces dernières années sur les thèmes environnementaux, les formations politiques dont les élu∙e∙s agissent réellement en faveur du climat et de la biodiversité sont toujours bien peu nombreuses, et la présence d’un parti politique ayant pour combat prioritaire la protection de l’environnement reste une nécessité impérative. Le changement de tonalité des autres formations politiques sur ces sujets, tout comme les quelques résultats obtenus en la matière, ne sont du reste pas étrangers à la présence d’un parti écologiste dans notre panorama partisan.

Et puis – et j’ai vraiment envie de dire surtout – l’écologie politique ne saurait être résumée à l’installation de panneaux solaires sur quelques toitures ou à la création de pistes cyclables. Il s’agit d’une manière d’appréhender le monde dans lequel nous évoluons, de penser la place de l’humain dans ce dernier et de construire ses rapports avec le reste du vivant.

Une volonté de bâtir une société équitable, dans laquelle les discriminations liées à l’origine, au genre, à l’âge ou au revenu ne seraient plus qu’un déplaisant souvenir. Une société qui penserait au bien-être à long terme des générations futures plutôt qu’au profit à court terme et à la croissance à n’importe quel prix. Une société qui aurait fait la paix avec une nature qu’elle a trop longtemps et sans raison violemment combattue.

Un projet de société

Les Verts, ça doit donc bien exister, comme vecteurs d’idées et d’un projet de société qui leur est propre, et qui semble séduire une part croissante de la population, si on en croit les résultats des dernières élections.

Notre système politique est construit de manière que les citoyennes et citoyens puissent choisir entre plusieurs mouvements politiques, défendant des visions différentes sur les sujets de notre quotidien. Les écologistes ont ainsi une part tout aussi importante que les autres formations partisanes à jouer, et comptent bien continuer à le faire encore longtemps!

Alberto Mocchi
Président des Verts vaudois

