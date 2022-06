Concert hommage – Si l’histoire de Genesis nous était chantée… Cinq musiciens lausannois empoignent sans complexe ni fausse note le meilleur du groupe progressif. À déguster au D! Club vendredi 10 juin. Francois Barras

Genesis Reloaded en répétition, avant son concert le 10 juin au D! Club. De g. à dr.: Martin Chabloz, Thierry Meyer, Laurent Poget, Jan Peyer et Alberto Malo. Patrick Martin

Pendant le confinement, d’aucuns se sont remis à la guitare, d’autres ont réécouté l’intégrale de leurs amours discographiques de jeunesse. Certains, même, ont lié les deux! Thierry Meyer, par exemple, fan depuis son adolescence de Genesis (et durant son âge adulte rédacteur en chef de «24 heures»), s’est dit qu’il était temps de s’offrir la gageure de frotter sa tessiture à celle de Phil Collins et d’embarquer quelques amis de longue date dans l’aventure. Par bol, ils jouent tous très bien, qu’il s’agisse du batteur Alberto Malo ou de Martin Chabloz au clavier, auxquels se sont jointes la guitare de Laurent Poget et la basse de Jan Peyer. Thierry Meyer, lui, tient le micro.

«Genesis, c’est la Panavision de la musique.» Thierry Meyer, chanteur de Genesis Reloaded

«C’est un pied total, résume le Lausannois. On le fait à notre façon, sans se prendre pour ce que l’on n’est pas – je ne vais pas me mettre une tête de renard et une robe rouge façon Gabriel grande époque, il y a déjà des groupes de reprises à la précision quasi muséale qui font ça très bien. Là, on avait juste envie de se faire plaisir et de faire plaisir au public en se promenant dans l’histoire de Genesis. On visite tous les disques sauf le premier de 1969 et le tout dernier de 1996. Mais entre 1971 et 1992, on a de quoi faire.»

En tout, Genesis Reloaded empoigne 18 chansons du groupe anglais, dont les expérimentations durant les années 1970 définirent en grande partie les limites du rock progressif, soit une musique complexe dans un écrin parfois exubérant. «Genesis, c’est d’abord un grand voyage très pictural. C’est la Panavision de la musique, avec ce mélange entre puissance harmonique et ambition technique, ses renversements d’accords qui n’empêchent pas des mélodies impeccables.» Où se situe le challenge instrumental? «La rythmique. Même quand elle a l’air simple, elle implique souvent des mesures de dingue, genre du 13/8e. Alberto Malo a de la bouteille (ndlr: il a joué avec Sophie Hunger) mais même pour lui, c’était sportif.»

«Ils avaient 20 ans»

La question à mille francs avant le concert du D!, qui pourrait en appeler d’autres: le «vrai» Genesis est-il celui de Peter Gabriel, le chanteur d’origine? Ou de Phil Collins, qui porta le groupe à ses sommets commerciaux dans les eighties – et, ces dernières années, a dit un adieu douloureux à son public? «Je suis un agacé permanent des sectes, répond Thierry Meyer. Je n’ai jamais pris parti. Genesis, c’est un tout, un continuum. Il a survécu jusqu’à nous alors que la majorité des groupes des années 70 sont dans les livres d’histoire. Tout n’est pas génial dans leur période la plus prog, il y a des morceaux inaudibles, ils en faisaient parfois trop. Mais il ne faut pas oublier qu’ils avaient 20 ans! Et au moins, ils essayaient.»

Dix-huit chansons sont au menu de Genesis Reloaded. PATRICK MARTIN

François Barras est journaliste à la rubrique culturelle. Depuis mars 2000, il raconte notamment les musiques actuelles, passées et pourquoi pas futures. Plus d'infos

