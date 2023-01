Brasília sonnée – «Si Lula avait été à l’intérieur, ils l’auraient égorgé» Dans la capitale du Brésil, l’heure est aux questions et au grand nettoyage après le saccage de la Présidence, du Congrès et de la Cour suprême par les bolsonaristes. Anne Vigna - envoyée spéciale à Brasilia

Des partisans de Jair Bolsonaro sont évacués du campement qu’ils occupaient depuis le 30 octobre devant le QG de l’armée à Brasília, et faits prisonniers. 9 janvier 2023. AP Photo/Gustavo Moreno

Devant le Congrès de Brasília, les équipes de nettoyage sont arrivées en nombre ce lundi matin, en portant de lourds balais. Pendant plusieurs heures, on entendait le bruit du verre qui est empilé dans des grandes poubelles. Les policiers ne laissent approcher personne et gardent désormais les lieux avec une célérité qu’on n’avait pas vue la veille. Sur de nombreuses vidéos en effet, publiées sur les réseaux sociaux, on voit même plusieurs agents des forces de l’ordre qui faisaient des selfies avec des manifestants, tandis que des centaines de personnes occupaient le toit de la coupole du Congrès.