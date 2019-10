«Si ma fille subissait ce que j’ai fait subir, je ne le supporterais pas»

«Si j’apprenais qu’un homme a fait subir à ma fille ce que j’ai fait subir à des femmes, je lui ferais du mal.» C’est en avançant ce genre de propos qu’Alfredo* est revenu lundi sur la kyrielle d’accusations qui lui valent d’être déféré devant la Cour criminelle du Nord vaudois. Pourtant, ce travailleur intérimaire de 36 ans ne reconnaît que les actes les moins graves d’une longue liste.

«Je sais maintenant que c’était mal, mais à cette époque-là, j’étais sous l’emprise de la cocaïne»

Dévoré par une jalousie qu’il présente comme une fatalité, celui qui se faisait appeler «Il Siciliano» usait et abusait de violences envers la compagne qui l’a dénoncé, une Brésilienne désormais rentrée au pays et dispensée de comparution. Gifles, injures, menaces de mort pour elle et sa famille, tentatives d’étranglement et même séquestrations sont plus ou moins admises. Parler à un autre homme, être effleurée par mégarde, s’habiller d’une certaine façon, la colère d’Alfredo pouvait fuser dans n’importe quelle situation banale, ce qu’il reconnaît tout en le justifiant: «Je sais maintenant que c’était mal, mais à cette époque-là, j’étais sous l’emprise de la cocaïne.»

Bien qu’il exprime rétrospectivement de la révulsion pour certains de ses gestes, Alfredo se montre plus outré encore par les accusations retenues contre lui par la procureure Florence Jolliet. «Ce que la plaignante a décrit est ignoble, elle ne se rend pas compte des conséquences que cela a pour moi, a déploré le prévenu. Je me sens souillé, jamais je ne ferai du mal sexuellement à une femme, je ne sais pas pourquoi elle raconte ça.»

Une nuit d’horreur

«Ça», c’est ce qui se serait produit une nuit de juin 2018, à Concise, après le départ de policiers intervenus à la suite d’une violente dispute. Alfredo aurait déclaré à son amie «qu’elle n’allait plus le prendre pour un con et qu’il allait lui faire tout ce qu’il voulait au niveau sexuel.» Passant des paroles aux actes, «Il Siciliano» aurait utilisé les huiles d’olive «de qualité» qu’il se vante de collectionner comme lubrifiant afin d’infliger des actes sexuels non consentis. Exprimant continuellement dégoût et douleur, la jeune femme aurait mis fin au supplice en vomissant sur le lit. Quittant la chambre, l’accusé aurait ponctué ses violences d’un: «Maintenant tu vas dormir dans ton vomi.» Avant de récidiver au matin…

Hochant la tête négativement à la lecture de ce résumé, Alfredo nie: «D’habitude on faisait l’amour trois fois par jour, ce soir-là cela n’a pas été le cas parce que la venue de la police m’avait calmé. J’ai pris de la cocaïne dans le salon et elle est allée se coucher. En plus, je suis opposé à la pratique de la sodomie.»

Attitude compromettante

Obligeant le président du tribunal à grimacer pour comprendre son phrasé indistinct, Alfredo s’est aussi illustré par sa maladresse dans les débats. Au point d’exaspérer sa propre avocate, contrainte de lui asséner des regards appuyés et même une tape pour l’empêcher de se compromettre davantage. Convoquée à la barre, la mère des enfants d’Alfredo a rappelé qu’elle aussi avait connu coups, injures, menaces et tentatives d’étranglement au cours de leur relation — mais pas de violences sexuelles. Arguments utilisés par le prévenu pour… se défendre: «Ce que la plaignante a raconté est un copié-collé de ce qui s’est passé avec ma femme. Elle lui avait montré tout son dossier contre moi pour la dissuader de poursuivre notre relation.»

Autre chapitre, autre malaise: la plaignante rapporte avoir été entravée par un lien en plastique Colson, un jour qu’elle démentait entretenir une liaison avec un autre homme. «Si j’avais voulu lui faire avouer quelque chose, c’est triste à dire, mais je lui aurais plutôt foutu une bonne baffe.»

Quant à avoir piqué la lame d’un couteau suisse dans le flanc de sa dame sur le point de le quitter, cela ne s’est jamais produit, selon lui. «Je rappelle que c’est moi qui voulais la quitter.» Quid du couteau argenté répertorié dans ses affaires à son arrivée à la prison du Bois-Mermet, où il séjourne pour motifs de sûreté depuis 14 mois? «Je ne sais pas, je n’en ai jamais eu sur moi.»

Ses témoins de moralité sont unanimes: Alfredo est par ailleurs «un très bon papa». Mais tous sont obligés d’admettre que le romantisme n’avait guère cours dans ses couples successifs. «Pute», «connasse» ou «merde» étaient des qualificatifs qu’il pouvait accoler publiquement à celles qui partageaient sa vie. Le titulaire d’un permis C au casier judiciaire fourni entendra mardi réquisitoire et plaidoiries sur son affaire.

*Prénom d’emprunt