«Si nous retournons en Iran, elle sera attaquée par sa famille»

«Si nous retournons en Iran, la police m’attendra à la sortie de l’avion et Mariam* sera attaquée par sa famille. C’est sûr à 100%.» Il y a quelques semaines, Arash* et sa compagne ont reçu une lettre du Secrétariat d’État aux migrations (SEM). Le verdict qu’il contient glace le sang. «Vous devez quitter la Suisse.» Leur demande d’asile a été refusée. Âgés d’une vingtaine d’années, c’est la toute première fois qu’ils vivent ensemble, dans un foyer pour requérants d’asile, quelque part dans le canton. Ils racontent leur histoire en français et construisent leur avenir entre stages et apprentissages. C’est déjà un grand pas. Il y a trois ans, ils passaient la frontière iranienne en secret pour rejoindre la Turquie.

Mariée de force à 16 ans

«Quand il a compris que je fréquentais Arash, mon père a décidé de me marier en Afghanistan à un ami de mon oncle, se souvient la jeune femme. Cet oncle est lié aux talibans. J’ai su que jamais je ne pourrais aller là-bas.» Car Mariam comprend mieux que personne ce qui l’attend. Issue d’une famille afghane réfugiée en Iran, elle a déjà subi un mariage forcé. «La culture et les pressions sont telles qu’une fille ne peut pas dire non. À 16 ans, j’ai été vendue à un homme qui vivait en Europe.» Venu en Iran pour le mariage, son époux repart rapidement et la laisse derrière lui à Téhéran. C’est là qu’elle est agressée par l’un de ses beaux-frères. À l’évocation de ce souvenir, la voix de la jeune femme se brise. «C’était plus qu’une agression.» En dire davantage face à Arash est au-dessus de ses forces. Le procès-verbal de son audition auprès du SEM décrit pourtant très bien le piège dans lequel elle s’est trouvée.

Après ce traumatisme, Mariam parvient à divorcer de son mari, qui a caché le fait qu’il était déjà marié. Sa famille préfère cela au déshonneur d’une plainte à la police. Mais comme toute femme en Iran, Mariam reste sous tutelle. Sans l’autorisation de son père, elle n’a aucun droit de se marier avec Arash. Et dans sa famille on ne tolère pas qu’elle épouse l’homme de son choix, un Iranien qui plus est. «Quelque temps avant de nous enfuir, nous avons été surpris dans un parc par son frère et son cousin, se souvient Arash. J’ai fini à l’hôpital pour plusieurs jours.»

Quant à Mariam, son frère la menace de la défigurer à l’acide. «En Iran, et surtout au sein de ma communauté, les femmes sont souvent visées par ce genre d’attaques. Les gens trouvent cela normal et la police ne fait rien. L’État ne nous protège pas, juste parce que nous sommes Afghans.»

Chercher refuge en Iran

Face à ce récit, le SEM se montre inflexible, relevant que l’asile est en principe octroyé en cas de persécutions étatiques. «Les faits que vous alléguez constituent des conflits entre individus qui se révèlent être d’ordre privé», estime-t-il ainsi. Mais que faire quand le danger vient des deux côtés? «La famille de Mariam a porté plainte contre moi pour l’avoir enlevée. Pendant notre fuite, nous avons été avertis que la police nous recherchait tous les deux.» Mais pour le SEM rien ne prouve que les autorités iraniennes ne peuvent pas les protéger, ou s’y refusent. «Ni la situation politique prévalant en Iran ni aucun autre motif ne vont à l’encontre du caractère raisonnablement exigible de votre renvoi.»

«Pendant notre fuite, nous avons été avertis que la police nous recherchait tous les deux»

«On me demande d’apporter la preuve que la police me recherche. Comment pourrais-je l’obtenir?» se demande Arash. Mais la bataille n’est pas finie. Un recours vient d’être envoyé au Tribunal administratif fédéral, rappelant notamment que, selon la loi iranienne, les fiancés risquent des poursuites pour le simple fait d’avoir voulu se marier sans l’accord du père de Mariam. Il relève aussi que, dans un pays où les crimes d’honneur sont fréquents, le seul moyen pour la jeune femme d’obtenir une protection serait d’attendre que sa famille s’en prenne à sa vie.

Ici, Mariam et Arash ont trouvé le soutien de l’Association des bénévoles auprès des requérants d’asile de la Région de Lavaux. Celle-ci a lancé une pétition dotée de plus de 800 signatures pour s’opposer à leur renvoi. Mais la peur reste, celle notamment d’être reconnus et traqués par leurs proches jusqu’en Suisse. Repartir en Iran comme leur demande le SEM? «Notre problème n’est pas seulement vis-à-vis des autorités, mais aussi de la société. Nous ne pourrons plus jamais être acceptés», résume Arash.

*Prénoms d’emprunt (24 heures)