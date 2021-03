Il y a ce nom de vaccin russe qu’on ne sait pas comment prononcer: Spoutnik V comme 5 ou la lettre V? Il y a cette lecture parfois rendue difficile pour certaines personnes lorsqu’elles tombent sur un XVIIIe siècle. Bref, les chiffres romains sont répandus mais pas maîtrisés par tout le monde. C’est pour cette raison que le musée Carnavalet, dédié à l’Histoire de la ville de Paris, a décidé d’en supprimer certains. En particulier ceux qui désignent des siècles. Le Louvre avait déjà fait le pas il y a quelques années.

Qu’en pense Laurent Flutsch, directeur du Musée romain de Lausanne-Vidy?

C’est une tradition du début du Moyen Âge. On a commencé à compter les siècles en fonction de la naissance de Jésus à partir de 700 environ, c’est Bède le Vénérable qui en a eu l’idée et ça s’est généralisé un siècle plus tard. Donc jusque-là, ça devait être les chiffres romains partout. Et on a simplement continué à faire ça.

La perspective de voir disparaître l’utilisation des chiffres romains vous inquiète-t-elle?

Cela ne me choque pas du tout qu’on laisse tomber dans certains contextes. Mais pour les papes et les rois, ça n’est vraiment pas des chiffres gigantesques, donc ça reste assez simple. Et pour eux, l’abandon du chiffre romain poserait de gros problèmes pour la documentation historique. Au fond, cela fait partie de leur nom! Pour les siècles, ça n’est pas un problème. Mais ça ne me ravit pas qu’on se dise que les gens ne sont plus capables d’apprendre. Ça fait partie de la culture, de l’histoire. Si on n’arrive plus à apprendre que X c’est 10… bon. Je comprends qu’on veuille favoriser la communication mais il ne faudrait pas que cela soit ce qui fonde toutes les généralisations.