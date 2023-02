Exilées en Suisse – «Si on rentre en Iran, c’est la prison ou l’exécution» La violente répression qui sévit dans leur pays a obligé de nombreux Iraniens à quitter leur terre natale, à l’image de Ronak, Serveh et Zeinab Kobra, trois femmes aux vies brisées qui ont trouvé refuge en Suisse. Yannick Van Der Schueren

Ronak, sa fille Serveh et l’athlète Zeinab Kobra sont arrivées cet automne à Genève, où elles continuent à se battre pour la démocratie en Iran. LAURENT GUIRAUD/TAMEDIA

Elles ont été condamnées à l’exil pour fuir la répression. Ronak et sa fille Serveh ont passé quatre mois sur les routes pour rejoindre la Suisse. Zeinab Kobra, elle, n’avait pas imaginé qu’elle ne pourrait plus rentrer dans son pays. Aujourd’hui, elles tentent de se reconstruire chez nous, à Genève. Mais jamais elles n’abandonneront le combat pour la démocratie, leur liberté et celle du peuple iranien.