Après le drame de Gollion – Pellets: comment éviter l’intoxication? La mort de deux travailleurs intoxiqués dans un silo à pellets mardi à Gollion inquiète. Seuls des spécialistes qualifiés devraient accéder à ces installations, selon les pros de la branche. Chloé Banerjee-Din

Image d’illustration KEYSTONE

Le dramatique accident survenu mardi à Gollion dans un silo à pellets a causé la mort d’une deuxième personne, un homme de 49 ans décédé aux HUG dans la soirée. En tout, trois employés du Service de la sécurité civile et militaire ont été intoxiqués au monoxyde de carbone dégagé par ce combustible, stocké pour le système de chauffage du bâtiment. Un seul en a réchappé, a confirmé la police cantonale mercredi matin.

Danger chez les privés aussi

Cet accident met en lumière les risques liés à une méthode de chauffage de plus en plus populaire, y compris chez les particuliers. En un peu plus de vingt ans, le nombre d’installations en Suisse est passé de zéro à près de 30’000, avec une proportion écrasante d’installations de petite taille. Une intoxication au monoxyde de carbone peut survenir dans un silo comme celui de Gollion, mais également lorsque les pellets sont stockés dans le petit local d’une habitation privée.