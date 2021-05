Des centaines de pesticides autorisés en Suisse sont potentiellement dangereux pour la santé. Et les agriculteurs, qui sont les plus exposés à ce risque, ne respectent pas toujours les règles de protection lorsqu’ils utilisent ces produits, relève une enquête publiée par «Le Matin Dimanche». Loin de minimiser le problème, Michel Darbellay, de l’Union suisse des paysans, exhorte les professionnels à mieux se protéger. Interview.

Quels dangers représentent les pesticides pour les paysans?

La première chose qu’on apprend à l’école d’agriculture, c’est de protéger l’environnement et sa propre santé. Ce ne sont pas des produits qui n’ont pas d’effets. Mais comme on nous disait toujours, c’est la dose qui fait le poison. Y compris pour la consommation d’eau, ou de sel. Ou des produits admis en bio comme le cuivre. Comme pour certains détergents ménagers, on doit manipuler ces produits avec précaution. Des problèmes chroniques peuvent survenir si on ne se protège pas – à l’instar des personnes qui s’exposent au soleil. C’est notre devoir de sensibiliser les gens, ce qui se fait de plus en plus. Aujourd’hui, on gère beaucoup mieux ces risques, car on les connaît aussi mieux et on s’en prémunit. Mais certains, à force de ne pas se protéger, se sont exposés à des dangers.