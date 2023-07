Polémique en France – «Si quelqu’un appelait au lynchage d’Izïa Higelin, elle l’aurait mauvaise…» La chanteuse a lancé sur scène un appel au meurtre du président Macron. Délire artistique ou irresponsabilité, elle devra s’en expliquer devant la justice. Christophe Passer

Izïa Higelin sur scène à Beaulieu-sur-Mer, où elle s’est lancée dans sa diatribe au sujet du président Macron. SYSPEO/SIPA

«J’ai dû regarder deux fois les images. On a le sentiment qu’elle ressent ce qu’elle raconte, quel que soit son état éventuel de conscience. Qu’elle ait donc pu oser le dire sans que personne ne sache l’arrêter, c’est effrayant. Le public semble consterné, mais elle continue. Ça faisait longtemps que je n’avais pas entendu un truc pareil: un appel ad hominem au lynchage, et cela du président de la République.» Franz-Olivier Giesbert, journaliste, ancien directeur du «Point», du «Figaro» ou du «Nouvel Observateur», réagit ainsi aux propos lancés lors d’un concert à Beaulieu-sur-Mer, non loin de Nice, le 6 juillet dernier par la chanteuse Izïa Higelin.