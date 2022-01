Témoignage sur les dangers du ski – «Si un enfant avait été à ma place, ça aurait été une catastrophe» Un skieur nord-vaudois a été percuté par une snowboardeuse sur une piste de Saint-Luc (VS), samedi. Il a sept côtes cassées. Il raconte sa mésaventure depuis son lit d’hôpital à Sion. Frédéric Ravussin

L’accident s’est produit sur une piste de Saint-Luc, en Valais (Image d’illustration). KEYSTONE

«Le choc a été d’une violence inouïe. J’ai fait un vol plané et je me suis retrouvé les quatre fers en l’air, la tête dans la neige une dizaine de mètres plus bas…» De son lit d’hôpital sédunois lundi en fin de journée, ce skieur nord-vaudois se remet gentiment de ses émotions. Il fait l’amère expérience que les pistes enneigées peuvent être dangereuses: sept côtes fracturées et «une légère lésion aux poumons» après avoir été percuté de plein fouet samedi vers midi à Saint-Luc (VS), il va mieux. Mais il n’en mesure que plus encore les conséquences dramatiques qu’aurait pu avoir l’accident dont il a été victime cinquante-deux heures plus tôt. «Si un enfant avait été à ma place, je suis sûr que cela aurait été une catastrophe, parce qu’il aurait encaissé le choc en pleine tête…»