Art choral – «Si vous pensez que c’est démodé, venez chanter avec nous!» Pour la première fois, la Fête cantonale des chanteurs vaudois accueille plus de vingt chœurs d’enfants et d’ados à Gland. Clara et Kiran se réjouissent. Yves Merz

Kiran Meylan et Clara Gonçalves Miranda font partie du chœur de jeunes de Cugy, l’As de Chœur, dirigé par Florian Bovet. La chorale participera à la 50 e Fête cantonale des chanteurs vaudois à Gland. 24 heures/Marie-Lou Dumauthioz

C’est un événement dans l’événement. Jusqu’ici, la Fête cantonale des chanteurs vaudois (FCCV, lire encadré) accueillait régulièrement trois ou quatre chœurs d’enfants provenant de la commune hôte et des villages voisins. Pour la première fois cette année, à l’occasion du 50e qui aura lieu à Gland les 12, 13 et 14 mai, il y aura 22 chœurs scolaires et non scolaires de tout le canton, soit 600 enfants et ados de 4 à 21 ans.