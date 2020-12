Nicolas Sarkozy devant ses juges – «Si WhatsApp avait existé, je n’aurais pas eu besoin de Bismuth» L’ancien président dénonce l’acharnement du Parquet national financier pour une affaire inexistante de corruption. «Pourquoi? Parce que c’était moi!» Alain Rebetez, Paris

L’ancien président Nicolas Sarkozy à son arrivée au tribunal, lundi. AFP

«Que constate-t-on après six ans? Il n’y a pas un centime en cause, pas de victime. […] A-t-on le droit, parce que je suis un ancien président, de me traîner dans la boue?» Nicolas Sarkozy

Il y avait de la nervosité dans l’air. Lundi après-midi, 13 h 30, vient le moment le plus attendu du procès: l’audition de Nicolas Sarkozy. Enfin on va l’entendre! Malheureusement, la justice est toujours compliquée. Car le procureur veut d’abord l’audition des cinq extraits d’enregistrements téléphoniques censés prouver le «pacte de corruption» entre Nicolas Sarkozy, son avocat Thierry Herzog et un ancien magistrat de la Cour de cassation, Gilbert Azibert.