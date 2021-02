Phénomène – Sia fait du cinéma vraiment tiré par les cheveux La pop star produit «Music», film typique du gros brassage interdisciplinaire contemporain. Cécile Lecoultre

«Music», premier film de Sia, pop star aux 30 millions d’albums, avec Maddie Ziegler et Kate Hudson. DR

À quoi ressemble le septième art nos jours? Difficile de paramétrer ces objets toujours plus obscurs du désir, et pas seulement parce que les films de cinéma ne se projettent plus en salle. Ainsi de «Music», de Sia. Dialogué en chansons, chorégraphié en opéra pop, monté en clip et interprété par de vrais comédiens, le scénario s’attache à l’improbable duo d’une adolescente autiste, la Music du titre, et de sa grande sœur Zu, junkie en rémission.

Conseils de Spike Jonze

À 45 ans, Sia débute au cinéma. La mystérieuse échevelée de la pop australienne explique volontiers avoir reçu les conseils du réalisateur Spike Jonze, expert en «crossover» musique et cinéma, et de la star Tom Hanks, qui à l’occasion se pique lui aussi de mise en scène. Autant l’avouer, dans «Music», ces parrainages éclairés ne se voient pas trop.