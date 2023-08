Sur le papier, tout a l’air assez simple. Il n’y a guère de grands bouleversements à attendre des élections fédérales, tous les quatre ans. À l’échelle vaudoise, chaque parti enregistrera peut-être un siège de plus ou de moins. Plus rarement, cela peut aller jusqu’à deux sièges. Ces vingt dernières années, ils ne sont que trois à avoir connu un tel bond: l’UDC en 2003, le PS en 2011 et les Verts en 2019. Et gare à la redescente, car l’électorat corrige un gain extraordinaire en le redistribuant plus tard. À cette aune, c’est chez les Verts que l’inquiétude devrait être la plus forte, cette année.

Sauf que les paramètres sont très nombreux pour échafauder des pronostics. «24 heures» s’y risque, en vous proposant un tour d’horizon des forces en présence et de leurs trajectoires possibles. Juste des probabilités, mêlant calculs, analyses et bruits de coulisses. Par précaution, gardons à l’esprit que la science électorale reste une science molle, surtout quand on lui demande des prévisions. L’élection de Valérie Dittli au gouvernement vaudois et le départ de Cesla Amarelle, l’an dernier, en sont les preuves les plus récentes.

«Fortiche pour reconquérir la majorité du gouvernement vaudois, l’Alliance vaudoise, qui lie le PLR, l’UDC et Le Centre, s’avère faible à l’heure des fédérales.»

Il y a une certaine agitation dans les états-majors politiques, surtout à droite et au centre. Fortiche pour reconquérir la majorité du gouvernement vaudois, l’Alliance vaudoise, qui lie le PLR, l’UDC et Le Centre, s’avère faible à l’heure des fédérales. Les vives réactions des deux premiers à la récente infidélité du troisième, qui ne veut pas d’un apparentement de listes, en sont les signes. Si Le Centre et les Vert’libéraux concluent une telle forme de collaboration, l’Alliance vaudoise serait à nouveau ébranlée. Puis, si l’UDC ne parvient pas à retrouver le quatrième siège perdu en 2019, elle accusera Le Centre.

À gauche, la camaraderie entre Socialistes et Verts s’incarne dans la paire Maillard – Mahaim. Le premier, au sommet de sa carrière politique, aide le second à confirmer son entrée dans la cour des grands. Leurs partis ne craignent pas grand-chose pour la fermeté de leur alliance. Par contre, ils redoutent une désertion de leurs plus jeunes militants, voire le fâcheux tapage que pourrait provoquer – par exemple – un doigt d’honneur de l’un d’entre eux devant un drapeau suisse sur Instagram.



Jérôme Cachin est journaliste à la rubrique vaudoise depuis 2019, spécialisé en politique. Il a été le responsable de la page Vaud de La Liberté de 2003 à 2019. Il est l'auteur d' Institutions politiques vaudoises, avec Mix & Remix (Loisirs et Pédagogie), paru pour la première fois en 2013. Plus d'infos

