Mobilité verte – Siemens parie sur les autoroutes électrifiées pour camions Après trois ans d’essais jugés concluants, le groupe allemand annonce son intention de passer à la production de pantographes pour poids lourds. Il souhaite étendre ce réseau à toute l’Europe. Ivan Radja



Siemens AG

L’idée peut paraître un peu folle. Depuis 2018, trois tronçons autour de Francfort et dans le Schleswig-Holstein, de 5 kilomètres environ, ont été équipés de caténaires sur la bande droite de l’autoroute, exactement à la manière des voies ferrées, des tramways ou des trolleybus. Le projet mis en place par Siemens Mobility décroche la palme des initiatives les plus inattendues – a priori – pour diminuer les émissions de CO 2 .

Mais il fonctionne. La batterie électrique embarquée dans les camions peut être réduite, en taille et donc en poids, car elle n’est plus utilisée que sur les trajets qui mènent aux bretelles d’entrées et de sortie des autoroutes. Elle est suffisante en revanche pour stocker l’électricité accumulée en roulant sur ce que Siemens a baptisé les «e-highways». Autre avantage, les véhicules n’ont plus besoin de s’arrêter à des stations de recharge et gagnent donc un temps précieux. Et pour dépasser? Une simple commande rétracte le pantographe le temps de la manœuvre.