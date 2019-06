Accompagner le changement est prioritaire

Il y a deux ans et demi, la Chambre vaudoise du commerce et de l’industrie (CVCI) a réalisé une étude sur la digitalisation des entreprises vaudoises. Près des deux tiers d’entre elles y voyaient une chance. Cette proportion a certainement augmenté depuis lors, et c’est heureux, car de nombreux experts affirment que la pérennité des firmes dépendra de la manière avec laquelle celles-ci réussiront le virage numérique. C’est une évidence: l’intelligence artificielle ne révolutionne pas notre existence, elle la transforme en profondeur. Aussi les entre­preneurs doivent-ils désormais penser autrement, remettre en question leur mode de fonctionnement et songer aux occasions qui se profilent.

Cette confiance dans le progrès ne doit cependant pas occulter une réalité inquiétante: la dématérialisation croissante des opérations commerciales et industrielles accroît le danger sécuritaire. Aucune société, quelle que soit sa taille, n’est aujourd’hui à l’abri d’une cyber­attaque. Il est toutefois possible de se prémunir contre ces périls sans faire exploser son budget. Les entreprises ont le devoir d’en faire une tâche prioritaire.

Mais la cybercriminalité n’est pas le seul obstacle. Des voix toujours plus nombreuses dénoncent les risques que cette numérisation galopante représente pour le monde du travail. Comme les révolutions industrielles précédentes, la quatrième aura des conséquences sur l’emploi, dans un premier temps du moins. Des métiers peu spécialisés, en particulier, risquent de disparaître. Mais d’autres naîtront.

«L’importance de se former en permanence n’échappera à personne»

La CVCI a eu l’occasion de prendre la mesure de ces perspectives lors d’un récent voyage entre Harvard et le Massachusetts Institute of Technology. Trois visions de la transition numérique se dégagent à l’issue de ce périple: l’américaine, l’européenne et la chinoise. Les États-Unis privilégient la technologie et foncent tête baissée vers la digitalisation en apprenant de leurs erreurs; l’Europe, de son côté, se soucie des conséquences des progrès technologiques sur l’humain et le climat; quant à l’Empire du Milieu, il utilise l’intelligence artificielle pour surveiller et contrôler la population.

L’approche européenne, évidemment souhaitable, pourrait en outre constituer un atout au cœur de la compétition internationale, dans la mesure où la responsabilité sociétale des entreprises est toujours davantage prise en compte de ce côté-ci de l’Atlantique.

Dans ce contexte disruptif, enfin, l’importance de se former en permanence n’échappera à personne. Pour accompagner au mieux cette transition, les entreprises ont la responsabilité d’encourager la formation continue pour ne laisser personne sur le bas-côté.

L’école a elle aussi un rôle capital à jouer en remettant l’humain au premier plan. Savoir compter, c’est bien, mais développer son esprit critique ne l’est pas moins. L’heure est venue de réhabiliter la réflexion sur les bancs scolaires afin de préparer les talents de demain. (24 heures)