500 000 femmes face à 13 sénateurs

La grève des femmes de vendredi dernier déploie un premier effet. Le Conseil des États a accepté hier, après le National, d’envoyer un signal: les grandes entreprises du pays sont invitées à intégrer au moins 30% de femmes dans leur conseil d’administration et 20% dans leur direction. Ce petit pas fait figure de symbole: les 500 000 personnes qui ont défilé dans la rue ont pesé davantage que les treize hommes qui ont voté non à cette réforme.

L’an dernier encore, cette disposition n’a franchi que d’un cheveu – une voix, trois abstentions – l’écueil du Conseil national. Mais nous sommes désormais en année d’élections fédérales et la mobilisation de vendredi dernier a sonné comme un avertissement. Le pas franchi peut paraître gentillet. C’est sûr, il sera indolore. Il ne concerne que 250 entreprises, dont les plus progressistes. On ne parle pas de quotas contraignants. Comme pour le contrôle de l’égalité salariale, au final, aucune sanction n’est prévue si ces valeurs cibles ne sont pas atteintes. Mais cette réforme vaut sans doute mieux que de grands effets de manches. Le changement nécessitera, au moins dans les directions, une vraie réflexion autour de la promotion et de la formation des employées. Cela prendra du temps. Mais dans ces entreprises où l’on choisit à l’interne les plus méritants – ou les plus dociles – pour accéder à la direction, c’est sans doute le bon chemin pour parvenir à briser des plafonds de verre si résistants en Suisse.

Ce petit pas vers l’égalité en appelle d’autres. Aujourd’hui, les mêmes conseillers aux États débattront du congé paternité. Leur commission compétente propose de l’étendre à deux semaines. Ironie de l’histoire: une proposition pour un congé identique avait été rejetée en 2016. La différence aujourd’hui, c’est que face à eux, les élus les plus hésitants ont une foule en colère. Et qu’en ce moment, le bruit des sifflets résonne encore. (24 heures)