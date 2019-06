Affaire FIFA: la justice en faillite

Quel camouflet! En 2015, le Ministère public de la Confédération avait déboulé dans le monde du football pour faire le ménage, un de ces nettoyages en profondeur que la FIFA, alors présidée par Sepp Blatter, n’arrivait pas à faire. Appuyée – ou poussée – par les agents américains du FBI, la justice suisse avait promis de tordre le cou à la corruption et de faire la lumière sur des pratiques dont l’avidité avait scandalisé la planète entière.

C’était chevaleresque. C’était porteur d’espoir. Le sport universel qui fascine des milliards de personnes pouvait entrevoir un avenir meilleur. Amère illusion.

Quatre ans plus tard, on ne peut que constater que la justice suisse joue la même cacophonie que son homologue sportive. Alors que les juges américains ont déjà terminé les procédures et distribué amendes et peines de prison depuis plus d’une année, l’appareil judiciaire helvétique s’est embourbé. Jusqu’à lundi, on regrettait surtout l’absence de résultats. Depuis hier, on est proche de la faillite.

A lire: Le choix du Qatar, en 2010, continue de faire des dégâts

Quoi de pire, en effet, que de voir Michael Lauber, le patron des enquêteurs, ainsi que deux procureurs haut placés, se faire débarquer des affaires de corruption liées à la FIFA par un tribunal, fût-il fédéral? Cela en raison d’une proximité inacceptable par la loi avec les dirigeants d’une fédération internationale, certes partie plaignante dans la plupart des enquêtes, mais au sein de laquelle le cancer de la corruption s’est épanoui? La perte de crédibilité est totale. Sans parler des trois ou quatre ans de travail qui partent en fumée.

Certes, les enquêtes ne vont pas s’arrêter. Mais après cette douche froide on peut légitimement se demander à quel rythme elles vont se poursuivre et pour quels résultats. Chaque jour qui passe voit la probabilité que des inculpés s’en sortent, non pas parce qu’ils sont innocents, mais parce que ce dont on les accuse sera prescrit.

La Suisse se préoccupe souvent de son image dans le monde. Sur ce coup-là, l’échec est cuisant. Dans quelques semaines, les Chambres devront décider de réélire – ou pas – le procureur général de la Confédération. Espérons que les élus s’en souviendront et prendront leurs responsabilités. (24 heures)