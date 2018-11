Amour aveugle et lois floues, alliage létal

«Comme les services adéquats étaient sur l’affaire, j’ai estimé que tout était fait pour protéger Carole et son fils», relate un professionnel du milieu socio-éducatif, alerté en 2017 par une amie de la femme tuée la semaine dernière par son compagnon. «C’était une situation horrible, nous étions totalement impuissants», déplore un travailleur social au courant du calvaire enduré par cette mère de trois enfants. Face à ce drame, tout un réseau se remet en question car «on savait». Mieux: «On avait dit». Voisins, amis, services sociaux, protection de la jeunesse, police, les signaux d’alerte ont clignoté à tous les étages sans parvenir à protéger Carole de l’issue fatale redoutée. Comment est-ce possible?

On rechigne évidemment à pointer la victime. Prise en étau entre coups et sentiments, une amoureuse se refuse le plus souvent à franchir le seuil d’un poste de police. C’est pour cette raison précise que le Code pénal suisse avait introduit en 2004 la poursuite d’office des violences au sein du couple. Las. Cette disposition ne s’appliquerait pas aux amants yverdonnois, qui ne logeaient pas officiellement sous le même toit.

«Légitime lorsqu’il s’agit de signaler un cambrioleur, la délation devient taboue dès lors qu’elle touche à l’intime»

On lorgne alors un entourage où nul n’a porté plainte. Jugée légitime lorsqu’il s’agit de signaler un cambrioleur en action ou traquer un voleur à la petite semaine jusque sur les réseaux sociaux, la délation devient taboue dès lors qu’elle touche à l’intime. Pourquoi? Peut-être parce que la redoutable banalité des coups portés derrière la porte d’un appartement (1371 cas de violence domestique répertoriés en 2017 dans le canton de Vaud, dont trois mortels) n’implique pas seulement celui qui les donne, mais aussi celle qui les reçoit. Pointer le bourreau, ce serait reconnaître à demi-mot un consentement de sa victime, trahir l’intégrité d’une adulte que l’on tient pour responsable et renoncer à la loyauté à son égard.

Le salut viendra-t-il des nouvelles dispositions légales vaudoises contre la violence domestique introduites, ironie du sort, ce 1er novembre? Confrontés au destin de Carole, on se prend à espérer que ce cadre apportera un soutien plus décisif à ces foyers où les poings font la loi. (24 heures)