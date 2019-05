Baudriller a dérangé, son Vidy donne le ton

Le moins que l’on puisse dire, c’est que Vincent Baudriller a su aviver les passions. Ça tombe bien: c’est cela qui fait le sel des arts de la scène! En cinq ans de règne à Vidy, l’homme de théâtre a formé une clique d’aficionados portant aux nues sa ligne résolument contemporaine, opposée à de fervents détracteurs, qui abhorrent des choix jugés trop pointus ou trop formels.

Force est de constater que l’avènement de l’ère Baudriller a propulsé le Théâtre de Vidy parmi les scènes phares en Europe, braquant du même coup les projecteurs sur Lausanne et son terreau si fertile. Des artistes du cru adoubés au bord du lac rayonnent au-delà de nos frontières. On citera le comédien François Gremaud (lauréat de l’un des Prix suisses du théâtre 2019), la metteure en scène Émilie Charriot ou la chorégraphe Yasmine Hugonnet. À l’inverse, les astres de la création européenne se pressent sur les planches de Vidy.

«L’ex-directeur du Festival d’Avignon a dû apprendre à composer avec le public local»

Bien sûr, il y a eu des ratés. L’affaire de la Kantina en est l’emblème. Souvenez-vous: en 2014, le foyer du théâtre prenait le nom de Kantine, avec un «K» en clin d’œil aux origines alémaniques de Max Bill, bâtisseur du théâtre. Sacrilège! D’aucuns criaient à l’allégeance à nos voisins. Rusé, le directeur y accolait un «a» italianisant. Fin de la polémique. Si anecdotique soit-il, l’épisode démontre que l’ex-directeur du Festival d’Avignon a dû apprendre à composer avec le public local. Comme il l’affirme lui-même, la saison qui s’achève ces jours est celle de la maturité, dans un équilibre subtil entre créations d’ici et d’ailleurs.

Mais il est vrai aussi que la «querelle des anciens et des modernes», lancée il y a deux ans et relayée par «24 heures», a amorcé des réflexions nécessaires. La complainte d’artistes dont le travail est axé sur le répertoire, gardiens d’une certaine tradition théâtrale, appelle un repositionnement de l’ensemble des lignes artistiques de la scène lausannoise (dont l’axe TKM-2.21-Pulloff, porté sur le texte). Elle questionne enfin les moyens investis ou non en termes d’infrastructures. De Sophocle à Vincent Macaigne, de Molière à Romeo Castellucci, toutes les formes de théâtre ont leur place à Lausanne. La pierre a été jetée sur Vidy alors que la problématique dépasse la seule mission de Baudriller à la tête du théâtre au bord de l’eau. (24 heures)