Combat de titans pour un pesticide

Jamais une molécule n’a été porteuse d’autant d’enjeux de société. Le renouvellement ou non de l’autorisation du glyphosate, ce mercredi, à Bruxelles, est la mère de toutes les batailles. Elle met aux prises une multinationale, plus d’un million de citoyens qui ont signé une pétition réclamant l’interdiction et 28 Etats soucieux de préserver leur production agricole.

Dissimulation de rapports défavorables, études maison sans validation scientifique, lobbying: les «Monsanto Papers» ont montré que pour la firme américaine, tous les moyens sont bons pour préserver son produit phare, le Roundup. Pour elle, c’est toute une stratégie industrielle qui est en cause. Car derrière le glyphosate, il y a des semences OGM résistantes au pesticide décrié.

Pour l’opinion, la crainte est double. Classé depuis 2015 comme «probable cancérogène», cet agent chimique représente un danger potentiel pour la santé. C’est aussi un de ces pesticides qui tuent les abeilles, polluent l’eau et contaminent les aliments. Les Etats de l’UE, enfin, savent que le modèle de leur agriculture, très largement productiviste, ne peut se passer du jour au lendemain de cet herbicide. Il faudra du temps pour que les agriculteurs redeviennent des paysans, aussi soucieux de leur terre que de leur production. Il faudra donc aux Vingt-Huit beaucoup de courage, mais sans précipitation. Avant de l’interdire définitivement. (24 heures)