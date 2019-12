Divorcer sans fracasser les enfants

La question n’est pas de juger si divorcer est un bien ou un mal. À chacun son choix et son expérience. Du côté des enfants, certains vivent la fin du couple parental comme un soulagement, tant les tensions sont répétitivement fortes et l’atmosphère familiale irrespirable. D’autres ressentiront une perte mais ils pourront s’en remettre. Àcondition que leurs parents conservent la capacité de dialoguer et d’endosser ensemble la responsabilité de l’éducation. Cela ne va pas de soi. Dans un cas sur cinq, selon une évaluation réalisée en Valais, laséparation se déroule dans un contexte de conflit extrêmement virulent. Des juges remarquent, sans que cela ne soit objectivable par des statistiques, que les situations de tension extrême et de violences psychologiques, parfois physiques, ont tendance à augmenter ces dernières années.

Lire l'article: Un divorce sur cinq met les enfants en péril

Pour les enfants, la souffrance est immense. Le témoignage d’une adolescente que nous avons recueilli le démontre. Ces jeunes se retrouvent souvent dans le cabinet d’un pédopsychiatre qui les aide au mieux à recoller les morceaux. Or ces spécialistes lancent un avertissement: de telles blessures psychologiques ont des répercussions importantes sur le développement des jeunes. Ils risquent d’en conserver des traces àl’âge adulte. Les parents sont les premiers appelés à prendre leurs responsabilités. Mais il faut reconnaître que, dans un contexte qui pousse à l’emporter à tout prix pour ne pas se retrouver au rang des losers, le système judiciaire traditionnel exacerbe des tensions préexistantes. Un procès, ça se gagne ou ça se perd, avec le soutien d’un avocat combatif. Pour certains et certaines, la voie du milieu est inenvisageable. Au risque de provoquer des dégâts irrémédiables.

«Des solutions, qui passent par la voie de la médiation fortement encadrée, existent»

Des avocats, des juges et des médecins prescrivent un changement. Des solutions, qui passent par la médiation fortement encadrée par la justice, existent. L’Allemagne ou la Belgique ont testé avec succès ces méthodes fondées sur le consensus. Une expérience pilote se déroulera l’an prochain dans le Chablais valaisan. Elle devrait former une source d’inspiration au-delà des frontières cantonales, y compris du côté vaudois, où de premières mesures sont promises en 2020.