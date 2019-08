Et si Guy Parmelin nous décevait en bien?

Rentrée chargée pour Guy Parmelin. Alors qu’il aurait pu se contenter d’aller féliciter les apprentis suisses pour leur médaille de bronze à Kazan et serrer la pogne massive de notre lutteur chablaisien couronné Steve Duplan, le monde s’est précipité sur lui.

Le Bursinois est arrivé le 21 août avec un tout nouveau projet de politique agricole. Ce PA22 +, c’est un bel exercice d’équilibrisme comme l’aime tant la politique fédérale. Guy Parmelin a ainsi rabiboché son DEFR avec presque tous les agriculteurs – sauf l’association des petits paysans, qui juge que ce projet fait le jeu des grandes exploitations – sans s’être mis à dos les milieux économiques, qui ont très peu réagi. Mis à part un commentaire assez blasé de la «NZZ» sur ce «patchwork sans fin».

Le budget global de dépenses en la matière – le nerf de la guerre – pourrait ne pas baisser. Les mots «marché» et «libre-échange» semblent faire moins mal aux oreilles de la gauche quand ils sont prononcés par le Vaudois que par Johann Schneider-Ammann. Et, cerise verte sur le gâteau, certes poussé par ses collègues, Guy Parmelin pose les bases d’une révision de la loi sur la protection des eaux, dont on sait que celles qui sont souterraines sont dépendantes de ce qu’on épand sur les champs. Une avancée politique des petits pas, perdus ou pas.

L’annonce a été plus mouvementée sur l’accord avec le Mercosur. Il faut dire qu’il y a, en même temps, le feu à la maison amazonienne. Les milieux écologistes, soudain atteints de suivisme macronien aigu – sous Lula et Rousseff, on rappelle que la forêt primaire brûlait aussi –, hurlent à un boycott du Brésil aussi caricatural que le président Bolsonaro. Reste qu’au moment de justifier le timing et l’orientation, le conseiller fédéral a été plutôt bon, rayon pragmatisme. Sur la RTS, il a rappelé le mandat clair fixé par le gouvernement et que la verte Norvège avait paraphé le même texte avec ce Mercosur (3,6 milliards de francs d’exportations suisses l’an dernier) dont les frontières ne s’arrêtent pas au Brésil bolsonarien. Pour paraphraser le sage UDC, c’est un peu comme si l’on voulait négocier avec l’Union européenne en demandant d’exclure la Hongrie de Viktor Orbán. Il a aussi précisé les mécanismes de médiation externe – non contraignants – en cas de désaccord environnemental. En ajoutant qu’après tout c’était le choix du consommateur de manger ou pas du bœuf argentin élevé aux hormones. «Ceux qui annoncent déjà à grands cris un référendum n’ont même pas lu le texte», ajoutait-il lors du Club des 100 de Pascal Broulis jeudi. Avec un certain bon sens paysan.